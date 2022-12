Aragonès denuncia a l'ONU que l'Estat espanyol no protegeix el català

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha intervingut aquest dijous al 15è Fòrum de les Minories de les Nacions Unides de Ginebra. I ho ha fet per denunciar que l'Estat espanyol no protegeix el català. En el discurs com a ponent, Aragonès ha fet una radiografia de l'actual situació del català i ha traslladat la seva "preocupació pel futur de la llengua".

Per a Aragonès el català no és la llengua d'una minoria, sinó una llengua "minoritzada". "Ni Itàlia, ni França ni Espanya no li han donat el reconeixement i la protecció que qualsevol llengua del món mereix", ha pronunciat el cap de l'executiu, que també ha mostrat el seu compromís per "aturar la substitució de la llengua catalana per la castellana", ha dit.

Durant la seva intervenció, el president ha reivindicat el "paper central" de la cultura i la llengua catalana, amb més de 10 millons de parlants, per "assegurar i promoure la cohesió social del país". Tanmateix, Aragonès ha avisat del risc que el català perdi espai, per exemple al món audiovisual i digital: "Les comunitats lingüístiques minoritzades i les nacions sense estat com Catalunya constaten que les autoritats que les discriminen són les que regulen l'espai audiovisual", ha assenyalat.

Amb tot, Aragonès ha alertat que la "minorització legal de les llengües pot portar a la violació dels drets dels parlants". "La defensa i la consolidació de la pròpia llengua no són incompatibles amb el reconeixement, l'aprenentatge i l'ús d'altres llengües", ha defensat, tot reconeixent els "reptes del multilingüisme".

És la primera vegada que el govern intervé des de la taula presidencial d'un esdeveniment d'aquest tipus. La Generalitat ha estat convidada pel relator especial de l'ONU sobre qüestions de les minories, Fernand de Varennes.

La participació de l'executiu s'emmarca en la tasca per defensar el català a nivell internacional. Aquesta mateixa setmana el Govern ha presentat un document amb 100 mesures per obrir una "nova etapa" en política lingüística per impulsar el català a l'escola, a la sanitat, al món audiovisual i a l'àmbit de la gent gran, entre altres.