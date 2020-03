Aragonès: "Dilluns s'hauria de suspendre la mobilitat per anar a treballar excepte en allò estrictament necessari"

Diversos consellers del Govern de la Generalitat han criticat el drecret d'alarma que va oficialitzar aquest dissabte el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, el president de la Generlitat, Quim Torra, el conseller d'Interior, Miquel Buch i la consellera de Salut, Alba Vergés, han coincidit en que el Govern espanyol ha actuat "tard i malament" i consideren que ha prioritzat recentralitzar competències en comptes d'assumir mesures més dràstiques per frenar el coronavirus, com ara tancar els aeroports, ports i accés ferroviari a Catalunya.



El vicepresident del Govern ha demanat a l'Estat que adopti més restriccions i que el control únic que ha decretat no sigui "un coll d'ampolla" a l'hora de prendre decisions. "Dilluns s'hauria de suspendre la mobilitat per anar a treballar excepte en allò estrictament necessari", ha declarat Aragonès aquest diumenge a Catalunya Ràdio. Ha assegurat que seran proactius a l'hora de plantejar noves mesures, però ha reclamat que aquestes es puguin adaptar a cada territori. "No és el mateix el que passa a Extremadura que el que passa a la Comunitat de Madrid", ha indicat. En preguntar-li per les relacions entre ERC i el PSOE, ha demanat centrar-se ara en la gestió de la crisi sanitària. "Les batalles polítiques, que hi seran, ja hi seran després", ha afegit.



Aragonés ha criticat que el govern espanyol hagi aprofitat per recentralitzar competències que no són seves, i en canvi, no hagi pres decisions en allò que sí que li pertoca. Ha lamentat la manca de mesures en l'àmbit econòmic, fiscal i financer i que les decisions que ja han anunciat encara no s'hagin concretat.



Després d'aquestes declaracions, Aragonés ha publicat un fil de tuits on proposa diverses mesures econòmiques que hauria de pendre el Govern de l'Estat per tal de "garantir liquiditat i evitar trencar la cadena de pagaments de l'economia". Ha indicat que la primera ha de ser "una moratòria directa i general sobre quotes d'autònoms i seguretat social, així com de l'IVA" mentre duri l'estat d'emergència. La segona, tenir una garantia pública, tant per part de la Generalitat com de forma global, per a préstecs per garantir liquiditat. Per últim, ha indicat que necessiten que el Banc Central Europeu "sigui molt més actiu i aposti per un 'el que sigui necessari' per evitar el contagi al conjunt de l'economia". "Tot el que no es faci amb gran impacte avui tindrà molt cost demà", ha conclòs.

En aquest sentit, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha acusat aquest diumenge el president del Govern espanyol "d'embolicar-se amb la bandera" en lloc de lluitar efectivament contra la pandèmia i, per exemple, confinar Madrid, que "no ha fet la feina". "Li ha preocupat més agafar les competències de salut, Mossos i transports, entre d'altres, en lloc de fer front a la pandèmia", s'ha queixat a Catalunya Ràdio, on ha indicat que segueix tenint la competència sobre els Mossos d'Esquadra fora del coronavirus. Ara bé, ha afegit que no se sap què farà el Govern espanyol en els propers dies. El confinament de la Conca d'Òdena segueix perquè el decret manté les mesures ja decretades per les autonomies. "En lloc d'aplicar mesures allà on no s'estava fent la feina i atendre la petició de confinament, el que ha fet és recentralitzar, un 'café para todos' i embolicar-se amb la bandera", ha insistit.



En preguntar-li pels controls que van fer dissabte els Mossos als conductors per instar a reduir completament la mobilitat, Buch ha indicat que van decidir sortir perquè no s'estava complint l'objectiu d'una reducció del 100%. Els agents prenien temperatures i van derivar els que tenien símptomes al servei de salut. Ha dit que la pretensió és continuar fent aquesta feina, però ha constatat que és "possible o probable" que el Govern espanyol ara hi intervingui.

Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, qui participa aquest dissabte en la reunió de presidents de comunitats autònomes amb el Govern estatal, va carregar aquest dissabte contra el decret que declara l'estat d'alarma pel coronavirus i va apuntar que mentre que els experts recomanen el confinament domiciliari i el tancament del país, "la recepta del president Sánchez i el govern PSOE-Podem és confinar la Generalitat". "Això va de la salut i la vida de les persones i no de proclames patriòtiques", va retreure a través de Twitter.

Així mateix, la consellera de Salut, Alba Vergés, va retreure al govern espanyol ahir al FAQS de TV3 que les mesures que han plantejat en el marc de la declaració de l'estat d'alarma per coronavirus "vénen tard" i, a més, assegura que ells "ja les havíem aplicat". "No són la solució, no són cap recepta, nosaltres esperàvem que posessin solució als nostres dubtes", va lamentar Vergés. En aquest sentit, la consellera va considerar que des de l'Estat "s'ha recentralitzat sense sentit" i ha avisat que això "no ajuda". D'altra banda, Vergés va defensar que a Catalunya "s'ha donat explicacions a la ciutadania" perquè "s'entenguin" les mesures.



"En una situació tan important, que no dura dos dies, la ciutadania ha d'aguantar, i perquè aguanti la gent ho ha d'entendre molt bé", va explicar. Vergés va assegurar que, en explicar bé l'abast de les mesures, es pretenia preparar bé el sistema sanitari perquè no es "tensionés" tant com a altres territoris.