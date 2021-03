Aragonès en el discurs d'investidura: "Cal una nova Generalitat republicana que obri una nova etapa al país" 

El presidenciable d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès, ha presentat les seves credencials com aspirant a la presidència de la Generalitat en aquesta primera sessió d’investidura al Parlament abocada al fracàs després que Junts hagi acordat abstenir-se. I ho ha fet amb un discurs en què ha desenvolupat el seu programa de Govern si arriba a la presidència de gairebé dues hores de durada i en què ha centrat la intervenció en dos àmbits centrals: la reconstrucció de Catalunya de la crisi sanitària i econòmica que travessa el país per la Covid. Per la qual ha desgranat tot un seguit de mesures que enllacen també amb l’acord establert amb la CUP que li comportarà el vot afirmatiu dels anticapitalistes. I la recerca d’una solució pacífica i democràtica al conflicte polític amb l’Estat basada en l’autodeterminació i l’amnistia. Les apel·lacions a Junts , però també a En Comú Podem, per fer possible l’acord que permeti la seva investidura i la formació del Govern també han estat presents al·legant les urgències que pateix el país. Un Govern que ha compromès cent per cent paritari i amb una conselleria de Feminismes. "Cal impulsar una nova Generalitat republicana que obri una nova etapa al país", ha reblat

"La nova Generalitat republicana que vull encapçalar serà un govern que estarà al costat de la gent per superar, conjuntament, la dificilíssima situació que viu el país". Així ha començat el seu discurs Aragonès demanat a la cambra per encapçalar un Govern "amb tota la creativitat, tota la innovació i tota la voluntat de canvi per transformar el país construint una nova Catalunya que volem pròspera, justa, feminista, verda i plenament lliure".



El presidenciable ha fixat tres objectiu tres objectius centrals "clars i diàfans": Afrontar amb total determinació les urgències i desigualtats socials que patim i que la pandèmia ha agreujat. Impulsar una reconstrucció econòmica encaminada a assentar les bases d’un nou model productiu que mesuri la seva fortalesa en termes de prosperitat i benestar per a tothom. I encaminar la resolució del conflicte polític amb l’Estat fent inevitable l’amnistia i l’autodeterminació. Donar resposta a l’emergència social de manera immediata, impulsar una reconstrucció econòmica transformadora i resoldre el conflicte polític amb l’Estat.

"No serà fàcil", ha afirmat en referència a les dificultats que planteja la negociació per la investidura i ha afegit que els reptes són immensos. "Però sé que aquests objectius no deixen de ser uns grans objectius de país, que tots i totes, amb les nostres diferències, volem resoldre", va reblar. Aragonès es va reafirmar en les tres propostes bàsiques del seu programa: polítiques d’esquerres per la reconstrucció, amnistia i autodeterminació per solucionar el conflicte polític i aprofitar els més de 50% de vots independentistes per avançar cap a la República Catalana. I ha situat la seva posició en la concepció republicana del país: "Una concepció republicana del valor que donem a la idea de ciutadania, a la idea de catalanitat, a la idea de nació. Defugint els visques, els himnes i les banderes, com diria Joan Fuster i, alhora, ancorant-nos amb tota la determinació al valor de la llibertat, l’equitat i la solidaritat com a elements constitutius d’una ciutadania plenament empoderada i emancipada".

Però el presidenciable també ha recalcat la diversitat del país: "No hi ha una forma única —ni una única forma bona— d’acostar-se a aquesta idea de catalanitat. No és patrimoni exclusiu de ningú. Com tampoc ningú té el patrimoni de les polítiques d’esquerres. De fet, aquesta és la seva fortalesa".



Republicà i d’esquerres s’ha identificat Aragonès amb un "fil roig" que el comunica amb referents històrics com Salvador Seguí, Josep Pallach, Francesc Macià, Lluís Companys, i molts altres citant fins i tot a Marx. "M’imagino i vull un país que tingui clar que sense igualtat no hi ha llibertat. I això passa per assegurar que tothom és igual de lliure. Que no hi ha cap poder amb capacitat d’imposar-se sobre els altres, ni de dominar la ciutadania. Passa per garantir que tothom gaudeix de les condicions materials que fan possible poder dir que som ciutadans i ciutadanes lliures. I també passa per entendre que la llibertat individual no és plena si no es permet la llibertat col·lectiva", ha dit.

L'auditori del Parlament durant l'inici del ple d'investidura, amb Pere Aragonès intervenint des del faristol. — Mariona Puig / ACN

Plantejament econòmic basat en l'igualtat

Però també ha fet un plantejament econòmic escorat a l’esquerra que pot ser tota una picada d’ullet a la CUP: "M’imagino i vull un país on la fraternitat sigui un element indissociable de la veritable llibertat econòmica. No hi ha llibertat econòmica amb unes relacions laborals desiguals i quan s’obliga a triar entre precarietat o pobresa; no hi ha llibertat econòmica quan els oligopolis exerceixen una posició de domini que condiciona i limita emprenedors, professionals, treballadors i petits empresaris", ha sentenciat Aragonès. Un país que també ha dit imaginar "feminista" i respectuós amb la diversitat sexual. A la vegada que ecologista i "que construeixi nació, que construeixi comunitat política des de la pluralitat d’orígens i de llengües que ens enriqueix, on el racisme no hi tingui lloc, i on el català recuperi el paper central com a llengua de trobada i com a font de cohesió i progrés social que ha jugat històricament".

Aragonès també ha dedicat bona part del discurs a la greu situació provocada per la Covid tant sanitàriament com de crisi econòmica. "Gràcies a l'experiència que anem acumulant i, especialment, gràcies a l'esforç del personal sanitari, cada vegada les onades són més curtes i provoquen menys víctimes. Però les dades actuals ens recorden que no ens podem relaxar ni un instant davant d’un virus que ha canviat les nostres vides", ha dit i ha recalcat la importància d’accelerar la vacunació fins a aconseguir aplicar 500.000 dosis setmanals per la qual cosa va exigir a l’Estat espanyol i a la UE que facilitin a Salut les vacunes necessàries. Respecte al que va qualificar com a "esquerda social" provocada per la crisi econòmica, Aragonès ha recordat que "ja partíem d’uns nivells elevats de pobresa i desigualtat, i els efectes de la pandèmia estan provocant una crisi social que hem d’atendre de forma urgent. Aqueta és l’esquerda que no para d’eixamplar-se". "Aquesta crisi és la realitat que divideix Catalunya. I aquesta divisió és la que hem de combatre. Sense demores, sense interinitats, amb totes les funcions i totes les eines", va exigir. Sense oblidar "la crisi emocional" que l’actual vicepresident en funcions detecta en part de la societat catalana fruit de la pandèmia.

En el terreny nacional Aragonès ha plantejat que la resolució del conflicte és un dels objectius clars del Govern que vol encapçalar. "Volem que el conjunt de la ciutadania esculli, mitjançant un referèndum d’autodeterminació, quina és la millor via per generar benestar i prosperitat per a tothom, per millorar la vida de tots i totes. On els que estiguem a favor i els que estiguin en contra de la República catalana ens puguem manifestar amb la mateixa llibertat", assegura.

El presidenciable també ha fet un clar al·legat antifeixista en referència als diputats de Vox rebutjant les idees i imposicions d’aquesta ideologia. I finalment ha resumit la seva proposta general sobre la base d'"atendre les urgències, combatre les desigualtats, impulsar la reconstrucció i resoldre políticament i democràtica la relació entre Catalunya i l’Estat espanyol". Per la qual cosa ha demanat a Junts, però també a En Comú Podem, que no donin suport a la investidura i a la formació de Govern: "no serà fàcil" ha dit, però es va mostrar convençut que l’acord és possible tot demanat que "tothom ha de sortir de la zona de confort", ERC la primera, i defugir la "comoditat del maximalisme" per poder avançar. I va agrair a la CUP "la predisposició a l’acord" que va qualificar de "molt bona notícia". Amb un agraïment explícit a la candidata cupaire Dolos Sabater. "Amb l’acord amb la CUP posem la primera pedra de la nova Generalitat republicana. Una Generalitat que vol ser el govern de les lluites compartides, el Govern que es fa seus i vol avançar a partir dels grans consensos que mouen la societat catalana. Però aquesta només és la primera pedra", ha afirmat Aragonès.

Les quatre transformacions

Aragonès ha marcat el perfil del seu futur Govern si assoleix la presidència: "Els proposo construir una nova Generalitat republicana amb una visió inequívocament progressista i d’esquerres. Motivada per la recerca constant de la innovació i la transformació. Amb la vocació de servei públic entre cella i cella. Que busqui, sempre, una governança participativa i transparent. Que tingui un lideratge distribuït i honest. Que pensi en gran i ens ajudi a recuperar la confiança amb el futur. I que tingui un compromís infranquejable amb la República catalana". "Hem de ser disruptius, imaginatius i innovadors. Trencant amb la continuïtat i dissenyant un govern que aposti per una estructura nova, moderna, adaptada als reptes actuals. Que s’enforteixi a partir de la cooperació i el treball en equip. Que estigui present arreu del territori", treballant en quatre transformacions que considera inajornables: la socioeconòmica, la feminista, la verda i la democràtica.

Ja entrant en detall Aragonès ha compromès 700 milions d’euros en els primers 100 dies de Govern per desplegar el pla de rescat social i que la crisi "no la paguin els mateixos de sempre". I acordant paquets d’ajuda trimestrals amb els agents socials mentre duri la pandèmia. I també el desenvolupament d’un pla de salut mental i emocional prioritzant els adolescents "pel xoc emocional enorme i insuportable" que els ha comportat la pandèmia. Tot prometent també una aposta "clara i decidida" pels sectors públics des dels sistema sanitari a l’educatiu, passant per tota la resta. En ensenyament Aragonès es va comprometre en aspectes com la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys o amb la reducció de les ràtios d’alumnes a les aules. I quant a la sanitat va advocar per acabar amb els pedaços amb un pla de xoc i un increment significatiu del pressupost de Salut en la línia dels 5.000 milions d’euros addicionals al darrer pressupost aprovat per millorar el finançament que reclama el sector. Tot afegint que "cal exigir a l’Estat —que recapta la pràctica totalitat dels impostos que es paguen a Catalunya— aquests recursos".

I en l’àmbit de polítiques socials ha proposta un "nou contracte social" basat en què "ningú es vegi privat de sostre, que ningú es vegi privat d’habitatge. Que ningú es vegi privat d’elements bàsics com l’accés a l’aigua, l’energia i la connectivitat. I que tots i totes disposem d’uns ingressos mínims per viure amb dignitat". Una proposta amb què ha incidit en les polítiques d’habitatge: regulació del preu del lloguer i una fita de 1.000 milions per polítiques d’habitatge, entre altres.

El model policial

Les referències a l’acord amb la CUP són paleses en aquest àmbit en què Aragonès també s’ha compromès amb la renda bàsica. Però també ha fet referència al polèmic tema del model policial: "crec que és oportú abordar de nou com podem millorar el model de policia democràtica que tenim amb el cos de Mossos d’Esquadra. Fem-ho des de la perspectiva de la seguretat humana que ens aporten les Nacions Unides, des del reconeixement i defensa de la professionalitat dels servidors públics que conformen el cos, i també des de la constant voluntat de millora. Crec que tenim l’oportunitat de fer-ho en positiu, amb grans consensos i amb visió constructiva".

En l’àmbit econòmic Aragonès aposta per transformar l’Institut Català de Finances en una banca pública i abandonar la idea de "tornar sortir de futures crisis a base reduir salaris reals i condicions laborals, sinó a base d’innovació, exportacions i treball de qualitat". Catalunya, ha dit, tot i ser un país petit "ha de pensar en gran" i ha plantejar la competitivitat del país en el valor de la seva gent, la creativitat, l’exportació i la innovació. També ha situat el 2% del pressupost de la Generalitat per cultura com una "aposta estratègica" tot i reconèixer que "no serà fàcil". Aragonès ha anunciat la creació d’un comissionat que gestioni els projectes Next Generation finançats amb els fons europeus per la reconstrucció. Un punt de fricció amb Junts que voldria que una conselleria d’Economia comandada possiblement per Elsa Artadi en sigui l’encarregada. I el candidat també ha proposat la recuperació d’una conselleria d’Universitats i Coneixement. I en l'àmbit de la política territorial ha apostat per una "Catalunya sencera" desenvolupada amb equilibri territorial i una Barcelona que actuï com a "capital republicana" del país molt millor interconnectada amb la resta de ciutats.

Aposta per la taula de diàleg i la unitat estratègica

Finalment, Aragonès ha tingut paraules crítiques cap a l’Estat espanyol per l’"espiral repressiva" i ha recordat els dirigents polítics independentistes que estan a la presó i a l’exili. El presidenciable d’ERC ha insistit en l’aposta del seu partit per la taula de diàleg amb el Govern espanyol, però ha reconegut que "ha començat amb mal peu". "Per això hem d’afrontar la negociació amb l’Estat recuperant la unitat estratègica que tan forts ens va fer els mesos previs a l’octubre del 2017. L’hem d’afrontar recuperant tota la complicitat entre institucions, societat civil i ciutadania que ens va fer imparables ara fa quatre anys. I l’hem d’afrontar fent valdre tota la força i tota l’energia que ens porta haver superat per primera vegada el 50% els vots a favor de la República catalana en unes eleccions al Parlament de Catalunya" ha recalcat.

Aragonès ha tancat el seu discurs amb la següent apel·lació: "Avui, ens toca fer un pas endavant i promoure la sacsejada que el país necessita. Comprometem-nos-hi. Comprometem-nos a construir un país que estimi la seva gent i es fixi com a prioritat la felicitat de la seva ciutadania. En paraules de Pasqual Maragall: «Una nova Catalunya, més desinhibida, menys sagrada i menys sacralitzadora, més arran de terra»".