Aragonès dona per fet un Govern PP-Vox i crida a articular un "front democràtic" sobiranista en "defensa de Catalunya"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, dona per fet que les eleccions generals del proper 23 de juliol suposaran la formació posterior d'un Govern entre PP i Vox a l'Estat i reclama refer la unitat del sobiranisme -no únicament de l'independentisme- en defensa dels "drets i llibertats de Catalunya". Aragonès apel·la, per tant, Junts, la CUP i En Comú Podem a trobar mecanismes d'acció conjunta.

En la seva primera compareixença després dels comicis municipals de diumenge i dels mals resultats obtinguts per ERC, el seu partit, Aragonès ha demanat articular un "front democràtic" unitari de les forces sobiranistes, sense concretar si això passa per tirar endavant la proposta de llista unitària de l'independentisme que dilluns va fer Junts i que, en principi, els republicans descarten. "L'hora és greu i cal defensar Catalunya", ha proclamat.

Per a Aragonès el missatge que surt de les municipals és "ens hem d'entendre"

"El govern de la dreta i l'extrema dreta espanyoles que vindrà a l'Estat representa un atac frontal contra els pilars bàsics i els consensos del país", ha manifestat Aragonès, anticipant una victòria, per tant, de PP I Vox a les eleccions generals anticipades que dilluns va convocar Pedro Sánchez. Segons ell, de les municipals en surt un "missatge clar": "Ens hem d'entendre".

Aragonès ha explicat que es posa "a disposició" dels partits per construir aquest "front democràtic", sense detallar si passa per una llista unitària: "Correspon als partits treballar les fórmules i l'encaix per fer-ho possible". Les formacions polítiques tenen fins el 9 de juny per inscriure les coalicions per concórrer a les eleccions. A banda d'una hipotètica i improbable llista unitària, els partits sobiranistes podrien acordar punts programàtics comuns o defensar una unitat d'acció en determinades qüestions en el futur Congrés.

Sí que ha plantejat obertament acords del sobiranisme als ajuntaments sorgits de les municipals, "enfortir" el Parlament amb una presidència independentista, trobar els "mecanismes d'estabilitat" en la "governança" de la Generalitat.

La negociació amb l'Estat, aparcada

Tot i que a la pràctica ara ja ho estava, Aragonès ha admès que la taula de negociació amb el Govern espanyol queda aparcada. De fet, el Govern ja havia assumit que l'espai no es tornaria a reunir el 2023, amb la perspectiva d'unes eleccions espanyoles a finals d'any. El que és segur és que si dels comicis generals del juliol en sortís un govern estatal de PP i Vox, la taula de diàleg desapareixerà.

Així mateix, Aragonès deixa a la nevera el calendari de la proposa d'acord de claredat. L'òrgan que dirigeix el politòleg Marc Sanjaume havia de publicar al juny les conclusions del seu treball, i reunir els partits catalans. Aquest full de ruta queda aparcat. Per a ell, és evident que si els dos partits de dreta i extrema dreta manen a l'Estat, les condicions per avançar en la resolució del conflicte són "impossibles".