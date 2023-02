Aragonès estén la mà a Junts perquè doni suport a uns pressupostos "de país"

"Catalunya tindrà pressupostos per al 2023", ha reivindicat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest matí des de la galeria gòtica del Palau. En una compareixença, Aragonès ha valorat l'acord amb el PSC per tirar endavant els nous comptes i ho ha fet poc abans que el Consell Executiu aprovi el projecte de llei dels comptes. Aquest mateix dijous al migdia seran presentats formalment al Parlament de Catalunya. "Aquest no és un pressupost més, és un pressupost de país elaborat amb el suport dels principals agents socioeconòmics i amb el suport polític i parlamentari necessari", ha destacat.

Aragonès ha remarcat que és el pressupost més ambiciós i expansiu dels últims anys, amb tres objectius principals: "més llocs de treball, més hospitals i més escoles", ha dit. Al mateix temps, ha destacat la vocació del Govern "d'arribar a grans consensos" i ha recordat que el pacte amb el PSC "no és de legislatura".

L'acord amb els socialistes també compta amb el suport dels comuns, amb qui ERC ja va arribar a un pacte al desembre. Per contra, no compta amb l'aval de Junts, fins fa uns mesos membre del Govern. De fet, va ser Jaume Giró, antic conseller d'Economia -de Junts- qui va posar en marxa els pressupostos. En aquest sentit, Aragonès ha assegurat que estén la mà al partit de Laura Borràs perquè se sumi als comptes. "Es donen totes les condicions perquè Junts doni suport als pressupostos si posa per davant l'interès de país", ha remarcat.

Aragonès ha dit que és "absolutament desitjable" que Junts se sumi a l'acord. En aquest sentit, ha recordat que les primeres converses per incloure el PSC a les negociacions les va iniciar Giró i que "Junts ha pactat els pressupostos de la Diputació de Barcelona els últims quatre anys amb el PSC", ha dit. "No tindrien cap raó per no votar els pressupostos", ha sentenciat.

Sobre la majoria independentista, fent referència a les declaracions que va fer Albert Batet, Aragonès ha dit que el pacte pels pressupostos amb el PSC no vol dir que el 52% es "dilueixi". En aquest sentit, ha recordat la voluntat del Govern per adoptar totes les iniciatives perquè Catalunya torni a decidir el seu futur.

Els punts polèmics

Sobre els punts més polèmics dels pressupostos -l'ampliació del Prat, el Quart Cinturó i el Hard Rock- Aragonès ha insistit que "els continguts de l'acord són estrictament els que hi ha escrits". Preguntat per l'aeroport, el president ha ressaltat que l'objectiu és "guanyar capacitat": "millorar les connexions internacionals, però respectant les directives europees i la biodiversitat i el medi ambient".