Aragonès fa pública l'aprovació de l'energètica pública en plena negociació pels pressupostos amb la CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat avui des de Glasgow, on participa en la cimera del Clima COP26, que aquest mes de novembre el Govern aprovarà el programa per a la creació de la companyia energètica pública a Catalunya". Un projecte que s'emmarca en el pla de transició energètica presentat pel Govern però que a més és una de les demandes clau que planteja la CUP per l'aprovació dels pressupostos.

"Una peça fonamental és acostar el que són els centres de producció cap al consum"

Aquesta iniciativa, ha explicat Aragonès, suposarà disposar de la dotació de personal necessària "per posar en marxa, al llarg dels propers mesos, aquesta companyia energètica pública, que ha de permetre que des del sector públic participem de la producció i generació d’energia". "Cal distribuir la generació d’energia i des del govern de Catalunya assumim la part de compromís que ens toca en aquest sentit", ha subratllat el president.



Pere Aragonès, que es troba a la COP26 acompanyat de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha assegurat que en aquesta aposta per l’energia neta i les energies renovables "una peça fonamental és acostar el que són els centres de producció cap al consum". Per això, ha anunciat també que s’obrirà en les properes setmanes "una línia de suport de 115 milions d’euros per a la generació de l’autoconsum", tant pel que fa a l’àmbit industrial, com residencial, tercer sector i administracions.

Element clau del nou model energètic propi

En aquesta línia, la consellera Jordà, per la seva banda, ha assegurat que "volem que aquesta energètica produeixi i gestioni energia i que la produeixi en aquells espais de proximitat on no tenen interès els grans promotors energètics: edificis públics, infraestructures, carreteres, embassaments, canals i tot aquells espais que no serien objecte d’una empresa que només busca la rendibilitat econòmica". La consellera d’Acció Climàtica ha recordat que "alhora volem que aquesta energètica participi en la propietat de noves plantes de generació renovable, ajudi i participi en el desenvolupament de comunitats energètiques ciutadanes i entri en la gestió pública de les centrals hidroelèctriques de les quals en caduquin les concessions".

D'altra banda, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), també obrirà en les properes setmanes una línia d’ajuts de 115 milions d’euros per incentivar l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia i les energies renovables tèrmiques en el sector residencial, en la línia del que ha avançat Públic. La consellera ha explicat que "la convocatòria, dotada amb recursos dels fons europeus Next Generation, pretén accelerar la transició energètica a Catalunya".



Aquesta línia té com a objectiu impulsar la instal·lació d’equips d’energia eòlica i fotovoltaica per a l’autoconsum en tots els àmbits, de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica que donin suport a equips d’autoconsum, i també d’energies renovables tèrmiques –solar tèrmica, geotèrmia, aerotèrmia i biomassa- en l’àmbit residencial. Se’n podran beneficiar empreses, ciutadans, administracions públiques, entitats del tercer sector i comunitats energètiques, i les instal·lacions podran ser tant connectades a la xarxa com aïllades. El termini de sol·licitud finalitzarà el desembre de 2023 o quan s’exhaureixin els fons disponibles.

La convocatòria destina 22,15 milions d’euros a la pràctica de l’autoconsum en el sector serveis. D’aquests, 18,46 milions tindran com a finalitat subvencionar instal·lacions d’autoconsum a partir d’energia eòlica o fotovoltaica, i 3,69 milions s’orientaran a subvencionar equips d’emmagatzematge que hi estiguin vinculats.



Per al sector industrial i agropecuari, la convocatòria preveu 30,30 milions d’euros, dels quals 25,54 milions serviran per a incentivar la instal·lació d’equips d’autoconsum a partir d’energia eòlica o fotovoltaica, i 4,76 milions a subvencionar sistemes d’emmagatzematge que hi estiguin vinculats.

També s’han consignat 8,82 milions d’euros per a subvencionar equips d’emmagatzemament per a aquelles instal·lacions ja existents en qualsevol d’aquests sectors d’activitat econòmica.



Per a aquests tres programes, l’ajut oscil·larà entre el 15% i el 65% del cost del projecte, en funció de la tecnologia a implantar i del volum de l’empresa sol·licitant. La línia inclou ajuts addicionals per a l’eliminació d’amiant en cobertes i la instal·lació en marquesines, i per als municipis de menys de 5.000 habitants els ajuts s’incrementen en un 5%.

La línia també destina 34,12 milions d’euros a incentivar l’autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques i en el tercer sector. D’aquesta partida, 31,74 milions es destinen a instal·lacions d’autoconsum mitjançant energia solar i fotovoltaica, i 2,38 milions a sistemes d’emmagatzematge vinculats a aquestes instal·lacions. En els mateixos àmbits, es destinaran 790.000 euros a finançar equips d’emmagatzematge d’electricitat vinculats a equips d’autoproducció renovable ja existents.



Per a aquests programes, s’estableixen imports fixos unitaris vinculats a la potència instal·lada, i que van des dels 300 € per cada kWp fins als 4.550 € per cada kWp, segons la tecnologia que s’apliqui i el tipus de beneficiari. La línia inclou ajuts addicionals per a l’eliminació d’amiant en cobertes i la instal·lació en marquesines, i per als municipis de menys de 5.000 habitants l’import dels ajuts s’incrementa amb un import fix per kW en funció de la potència i la tecnologia instal·lada. Es poden acollir a aquesta línia les actuacions que s’hagin iniciat a partir de l’1 de juliol de 2021.

Finalment, es destinaran 15,87 milions d’euros a instal·lar sistemes de generació d’energia tèrmica que permetin autoproduir-se l’energia necessària per a la climatització i l’aigua calenta sanitària. L’import dels ajuts d’aquest programa es calcula segons el tipus de beneficiari, la tecnologia i la potència a instal·lar, i oscil·laran entre els 500 € i els 13.500 euros per kilowatt de potència calorífica instal·lada.