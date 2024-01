Aragonès fa vicepresidenta Vilagrà per encarar la recta final de la legislatura

ERC posa en marxa la maquinària electoral i el president, Pere Aragonès, ha agafat les regnes i es prepara pels mesos que queden per esgotar la legislatura catalana. Es reforça dues de les persones més properes al cap de l'executiu, com són la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que a partir d'ara passa a ser la vicepresidenta del Govern, i Sergi Sabrià, la mà dreta del president, que passarà a ser viceconseller del Govern i, per tant, adquirirà perfil públic a banda de la feina interna de coordinació de tots els projectes estratègics que ha estat fent.

Aragonès es manté en situar les eleccions d'aquí un any

El president manté, a més, la figura de la portaveu. I el periodista Marc Bataller serà qui substitueix Oriol Duran a la secretaria de Mitjans, després que aquest darrer hagi passat a ser el vicesecretari general de Comunicació i Estratègia d'ERC, tal com va avançar Públic.

La negociació amb l'Estat, prioritària

En una compareixença a Palau, Aragonès ha remarcat que queda un any per "culminar" una legislatura amb encara diferents "reptes" pendents, la majoria, en la carpeta de la negociació amb l'Estat. La implementació de l'amnistia, en tramitació al Congrés, i treballar en la "segona fase" de negociació, on s'emmarca la proposta de referèndum, en són dos dels principals.



L'ara vicepresidenta Laura Vilagrà pilotarà amb el seu nou rol les converses amb Madrid, aspecte clau abans d'esgotar la legislatura. I Sabrià, malgrat ja duia a terme una feina interna similar, adopta ara un nou rol més visible que li permetrà també participar a les reunions del Consell Executiu. La figura de viceconseller es correspon amb un comissionat que depèn del Departament de Vicepresidència, una estructura que s'havia utilitzat almenys en dues ocasions anteriors.

Avançar en el disseny d'un model de finançament propi i en el traspàs de Rodalies, dues de les prioritats

En la compareixença, el president s'ha referit també a altres aspectes "ja traçats" en què treballaran en aquest any previ als comicis, com la garantia d'un model de finançament "singular" per Catalunya per fer front al dèficit fiscal, avançar en el traspàs de Rodalies i impulsar el compromís amb el català, tant a nivell institucional com ciutadà.



Aragonès ha assegurat que aquests canvis estratègics no suposen incrementar l'estructura de Govern, sinó que serveix per entrar en una "nova fase" amb un reforç dels rols que ja desenvolupaven tant Vilagrà com Sabrià.

Justament dissabte passat Aragonès va ser proposat per ERC com a candidat a les properes eleccions catalanes, amb l'aval del president dels republicans, Oriol Junqueras. Malgrat això, el president ja va descartar que això vaticinés un avançament electoral, una posició en què ha insistit avui situant les eleccions d'aquí un any, el febrer del 2025.

Pel que fa a l'amnistia, Aragonès ha celebrat haver arribat a un acord amb el PSOE sobre els esmenes que havien presentat, tal com ha fet també Junts.