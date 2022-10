Aragonès: "El Govern inicia una nova etapa, es tracta que qui hi guanyi sigui el país"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut al Palau de la Generalitat aquest divendres al vespre per avaluar la decisió del seu soci de Govern de Junts d'abandonar el Consell Executiu. Dues idees forces han marcat la breu intervenció d'Aragonés: la necessitat de continuar governant en uns moments "de gran dificultat per la ciutadania" i l'inici d'una "nova etapa" en el Govern.

Aragonès ha assegurat que el país "necessitat un Govern fort i estable allunyat del soroll i que pugui acompanyar la ciutadania per fer front a les dificultats". Sobre la decisió de les bases de Junts que ha comportat la dimissió de tots els consellers i conselleres del partit, el president de la Generalitat ha dit: "És una decisió que respecto però que no comparteixo".

Aragonès ha anunciat que renovarà el Consell Executiu amb la incorporació de nous consellers, "persones compromeses amb el país i la seva gent". "Es tracta que qui hi guanyi sigui el país. Aquesta és la meva responsabilitat. És el meu objectiu com a país", ha assegurat.

Aragonès ha defensat que cal continuar governant perquè "a la ciutadania no se la serveix abandonant al país" i ha assegurat que s'esforçarà per "construir aliances per fer avançar el país".

Ha anunciat que la designació dels nous membres del Govern es farà "amb la màxima celeritat i amb la voluntat de tirar endavant la resta de la legislatura".



I en aquesta línea Aragonès ha anunciat que ara s'inicia "una nova etapa" que estarà marcada per la incorporació de nous consellers: "Persones compromeses amb el país i la seva gent, disposades a fer un pas endavant, persones que representen els consensos del 80% del país".

Finalment, el president de la Generalitat ha assegurat que "continuarem governant construint aliances polítiques i complicitats amb els agents econòmics i socials. Seguint la via dels grans consensos". Però ha reivindicat la necessitat d'estabilitat, posant com a exemple que ningú es pot inhibir davant una inflació que dificulta la vida de les famílies, les empreses, els autònoms... I sobre la tensió en l'independentisme ha estès la ma a refer confiances, i ha apel·lat a tenir "habilitat de treballar en positiu i mirada llarga, i estendre la ma a tothom".