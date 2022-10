Aragonès i Albiach obren el cicle de trobades del president per abordar els pressupostos

Primera reunió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per abordar les possibles aliances per aprovar els pressupostos del Govern després de la ruptura de l'executiu amb Junts. L'ha mantinguda aquest divendres a la tarda amb la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, el que constata que ERC situa la formació d'esquerres com l'aliada estratègica en la nova etapa, encetada tot just fa una setmana arran de la decisió de les bases de Junts de trencar l'executiu. La trobada, que ha estat una "reunió privada", obrirà el cicle de reunions que en els propers dies el president vol mantenir també amb Junts, la CUP i el PSC, per parlar dels comptes i de l'actual situació política.

La trobada l'ha avançat El Periódico i l'ha confirmat posterior l'ACN. L'àrea de Presidència del Govern ha confirmat al mitjà públic que Aragonès ha mantingut els darrers dies "converses telefòniques" amb Junts, la CUP i el PSC, emplaçant-los a "mantenir converses més llargues els propers dies". Tot i que les mateixes fonts asseguren que no hi ha tancada cap reunió, al matí el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat a Rac 1 que la trobada seria a finals de la setmana vinent.

En Comú Podem lamenta que "ara mateix" el Govern no treballa "per construir una majoria estable"

Per part d'En Comú Podem, les fonts han traslladat que l'executiu d'Aragonès "ara mateix" no treballa per "construir una majoria estable que li permeti desenvolupar un pla de Govern". Per això, els comuns avisen que el seu suport dependrà "dels fets" i que "qualsevol projecte del Govern haurà de ser negociat separadament". En aquest sentit, remarquen que aniran "llei a llei i decret a decret". En qualsevol cas, els comuns esperen que la sortida de Junts faciliti la consecució d'avenços socials, reflectits ja en els comptes.

En Comú Podem aposta per una aliança "progressista" que inclogui també al PSC, a banda d'ERC i no vol que hi hagi una pròrroga pressupostària, una opció ja plantejada com a possible per Aragonès. A ningú se li escapa el complex puzle de negociació dels comptes, ja que comuns i socialistes governen conjuntament a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Estat i en ambdós casos depenen del suport d'Esquerra per aprovar els pressupostos respectius. Una negociació a tres bandes que ja va fer carambola l'any passat.

Illa no contempla una moció de censura

Pel que fa a Salvador Illa, en l'entrevista a Rac 1 ha comentat que la conversa telefònica amb Aragonès per emplaçar-se a una reunió propera va ser "molt curta, de dos minuts". El líder dels socialistes catalans ha insistit en la necessitat que Catalunya tingui uns nous pressupostos i ha demanat al Govern que aclareixi si vol comptar amb el suport del seu partit, una possibilitat que d'entrada Esquerra no prioritza, si bé en les darreres hores ja ha matisat el discurs i no hi tanca la porta.

Sobre una hipotètica moció de censura, Illa ha dit que de moment no té "al cap" aquesta opció. "No tinc pressa per res, només per aprovar els pressupostos", ha insistit. Aquest dijous el líder de Cs, Carlos Carrizosa, va avançar que Illa tindria el suport del partit de dretes si decidia impulsar-la. Com ja va explicar Públic, ni comuns ni PSC serien partidaris de celebrar eleccions catalanes a curt termini i, per tant, ambdós es perfilen com els aliats potencials d'Esquerra per tirar endavant els principals projecte del Govern monocolor.