Aragonès: "Les retallades tornaran si governa aquell que es doblega davant els interessos de la Moncloa"

Després d'una primera jornada electoral marcada pels resultats de l'enquesta del CEO ―en la qual Salvador Illa es consolida com a guanyador de les eleccions al Parlament i ERC es posiciona en segon lloc en un dur duel amb Junts―, Pere Aragonès ha cridat a la mobilització per evitar que el candidat del PSC es converteixi en el president de la Generalitat amb els vots del PP.

"Illa ha dit que no acceptarà els vots del Partit Popular, com ja va fer Collboni i no va complir. Si poden, faran el mateix que a Barcelona. Hem de mobilitzar el vot republicà perquè això no sigui possible", ha assegurat.

Aragonès s'ha mostrat molt segur de la seva candidatura aquest dissabte al matí al Centre Cultural de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), en un acte que ha congregat més de 200 persones. En el primer cap de setmana de campanya oficial, després de la cancel·lació de l'agenda pública de Sánchez i els dubtes sobre el seu futur polític, el cap de llista d'ERC ha lamentat que la proposta d'Illa sigui "Espanya i la Moncloa" i que la de Puigdemont sigui ell mateix.

Segons el cap de l'executiu català, "les retallades tornaran si governa aquell que es doblega davant els interessos de la Moncloa". "El proper 12 de maig hem de omplir les urnes contrales retallades, a favor de la llengua i del compromís de llibertat. Som els que farem que les coses passin. La paraula impossible no surt al nostre diccionari", ha afegit.

La lluita contra el feixisme, una qüestió col·lectiva

En aquest sentit, la voluntat d'ERC passa per tenir més "llibertat nacional", per lluitar "contra el feixisme" i per tenir un referèndum per a Catalunya. "Avui sembla que la lluita contra el feixisme es redueixi a una sola persona. Però això no va d'un nom propi, va de tot un poble, d'un país i una lluita col·lectiva".

D'altra banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha carregat contra Puigdemont i ha assegurat que Catalunya "no mereix polítics que només es centrin en parlar de si mateixos i es neguin a participar en debats i a donar la cara". Durant el seu discurs, també ha interpel·lat al vot per completar el seu projecte de "plenitud nacional, cultural i lingüística, de justícia social i de prosperitat econòmica".

Tant Aragonès com Junqueras han posat sobre la taula diferents exemples de "bona governança" d'Esquerra Republicana, com la ampliació de l'Hospital de Viladecans, la reindustrialització de Nissan, l'obertura d'escoles bressol públiques o l'augment en les xifres d'ocupació. "Salvador Illa parla de dècada perduda, però nosaltres hem baixat l'atur a la meitat. Només hem perdut en temps durant els sis anys en què el PSC ha tingut ministres a la Moncloa", ha sentenciat el candidat d'ERC.

En l'acte d'aquest dissabte també han intervingut la consellera d'Educació, Anna Simó; la candidata de Jovent Republicà i número 10 per Barcelona, Mar Besses, i el número 11 per Barcelona, Jordi Albert.