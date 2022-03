Aragonès es manté ferm en el suport a Cambray: "No el cessaré, hi mantinc la confiança"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ratificat aquest dimecres el seu suport al conseller d'Educació, Josep González-Cambray. "No el cessaré. Hi mantinc la confiança", ha subratllat Aragonès durant la sessió de control d'avui al Parlament, en resposta a la diputada de la CUP-NCG Nogay Ndiaye. El cap del Govern ha constatat que el conseller ja s'ha reunit amb el comitè de vaga de la comunitat educativa. La CUP li havia preguntat a Aragonès si cessaria el conseller. D'altra banda, el president ha criticat que Carlos Carrizosa (Cs) intenti "dividir la comunitat educativa" a partir de la llengua.

Aragonès: "Si per cada reunió on no fem acords haguéssim de plegar, al Parlament no hi quedaria ningú"

"Si per cada reunió on no fem acords haguéssim de plegar, al Parlament no hi quedaria ningú", ha constatat Aragonès, que ha afegit que Cambray està assumint les seves responsabilitats davant la sentència del TSJC i el 25% de castellà.



De la seva banda, Carrizosa també ha suggerit a Aragonès que cessi Cambray. El president ha replicat que el que "necessita" l'escola catalana és que els partits polítics deixin "d'intervenir" en els criteris pedagògics dels i les mestres.

Absència de Junts en la foto del Govern

La gran majoria de consellers de JxCat no ha participat a la fotografia del Govern en defensa del català a l'escola que s'ha fet a les escales del Parlament. Només hi ha sortit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Fonts de la vicepresidència, de Junts, argumenten que no s'han posat a la fotografia perquè han vist que només hi havia diputats d'ERC. I des del grup parlamentari de Junts asseguren que se'ls havia informat de l'acció però que no havien estat convocats oficialment. Fonts de la presidència, d'ERC, diuen que es va tractar aquesta qüestió a la reunió de la Mesa de dimarts passat, on hi ha membres d'ERC, Junts i la CUP. Tot plegat coincidint amb la jornada de vaga contra la sentència del TSJC sobre el 25% en castellà.

Fonts de la vicepresidència expliquen que els consellers de Junts sí que estaven convocats i que tots havien confirmat la seva presència però que quan han arribat a l'escala noble del Parlament han vist que només hi havia diputats del grup parlamentari d'ERC. Llavors, segons aquestes mateixes fonts, s'ha proposat a la presidència de la Generalitat fer la fotografia només amb membres del Govern però que s'hi ha negat i llavors han marxat amb l'argument que no era una acció unitària. A més, apunten que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha posat a la fotografia per error.

CUP: "No avalarem que el Govern es renti la cara amb més propaganda, mentre dona l'esquena a les reivindicacions del sector educatiu"

La CUP ha explicat que no han participat de l'acció perquè, per a ells, "la fotografia és a les mobilitzacions" juntament amb la comunitat educativa. "No avalarem que el Govern es renti la cara amb més propaganda, mentre dona l'esquena a les reivindicacions del sector educatiu i abandona els centres educatius en la defensa de la immersió lingüística. La comunitat educativa reclama diàleg, no fotografies", argumenten els cupaires.



En una piulada, Junts ha expressat que donen suport a la vaga en defensa de l'escola en català i en contra la sentència del 25% en castellà a les escoles.

Per la seva banda, fonts de la Presidència del Parlament argumenten que Laura Borràs estava a la mateixa hora en una recepció dels familiars de l'exdiputat del PSC Esteban Casado, a qui el Parlament ha fet un homenatja a l'inici de la sessió del ple. Aquestes mateixes fonts remarquen que en la recepció també hi havia membres de la Mesa del PSC i Junts.