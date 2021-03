Aragonès pacta amb la CUP sotmetre's a una qüestió de confiança a mig mandat

ERC ha pactat amb la CUP que Pere Aragonès se sotmetrà a una qüestió de confiança a mig mandat en cas de ser investit president de la Generalitat o bé aquest divendres, en primera volta, o bé diumenge, per majoria simple. Ho afirma el mateix presidenciable republicà en un article publicat al diari Ara, on explica que sotmetre's a aquesta figura parlamentària també ha de servir per sumar el suport dels cupaires als pròxims pressupostos de la Generalitat. Al mateix article Aragonès admet que ara té "l'obligació" d'intentar fins divendres un pacte amb Junts per Catalunya per aconseguir resultat investit.

D'altra banda, ERC i la CUP ja van arribar a un preacord aquest diumenge per a la investidura d'Aragonès, document la formació anticapitalista sotmetrà durant la setmana a la validació de les seves bases. Entre els requisits, hi ha la suspensió dels projectils de foam i "implementar una comissió parlamentària d’estudi sobre el model d’ordre públic a Catalunya".



"Davant de les dificultats que viu el país, estic convençut que podrem embastar un acord de govern que ens permeti afrontar amb tota la força i sense més demora les urgències socials, la reconstrucció econòmica i la resolució del conflicte amb l'Estat", explica Aragonès. El presidenciable republicà subratlla que "el moment exigeix a tots i a totes voluntat d'acord".

"No podem perdre més temps ni allargar un interinatge que debilita la nostra capacitat d'actuació", pressiona Aragonès, que reclama un Govern que "aprofiti bé" els quatre anys de legislatura a partir "d'aquest mateix divendres". Aragonès es mostra "convençut" que hi haurà acord entre els tres partits independentistes.



"Malgrat no ser fàcil, si partim de la generositat, l'empatia i la voluntat de treballar a partir d'acords i no d'imposicions és possible construir les confiances per començar a donar forma a la nova Generalitat republicana", assegura el candidat republicà a l'article.



Per això agraeix a la CUP "els esforços" per arribar al preacord que se sotmetrà ara a la decisió de les bases dels anticapitalistes, que s'han de pronunciar durant aquesta setmana, i el "compromís d'implicar-se en la governabilitat del país".