Aragonès posa en valor l'acord amb els comuns però mira de tancar les esquerdes al Govern i reconduir la relació amb la CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet aquest migdia l'anunci oficial de l'acord establert amb En Comú Podem que fa possible el pressupost "més expansiu de la història" i de clara orientació social, segons ha recalcat. "Catalunya necessita els pressupostos i tindrà pressupostos en vigor l'1 de gener" ha afirmat Aragonès, que assegura que els comptes acordats amb els comuns proporciona les eines necessàries per fer front a les dures conseqüències de la Covid, per reactivar l'economia del país en clau transformadora tant del model productiu com en altres vessants, tot afegint que amb els nous pressupostos el Govern vol "millorar la vida de la ciutadania" i estar "al costat dels treballadors, les empreses i els serveis públics". Aragonès ha fet un agraïment a En Comú Podem però també a tots els consellers i conselleres del seu Govern, amb especial èmfasi al titular d'Economia, Jaume Giró.

Però la compareixença del president de la Generalitat no ha pogut esquivar les moltes dificultats que els nous comptes de la Generalitat han trobat pel vet de la CUP en mantenir l'esmena a la totalitat en primer lloc, i per les reticències dels seus socis al Govern de Junts a l'acord amb En Comú Podem. Aragonès ha volgut deixar clar que els pressupostos seran executats pel conjunt del Govern i que no dóna per trencada la majoria independentista de la investidura malgrat la posició de la CUP sinó reforçada amb els comuns pel seu suport als pressupostos.

"La majoria de la investidura ha de continuar treballant també. Hi ha una repressió que no cessa"

Aragonès ha defensat que els nous pressupostos són una "eina imprescindible per complir amb els compromisos adquirits de transformació social, verda, feminista i democràtica". I ha justificat que aquests objectius responen a una àmplia majoria del Parlament. La que forma l'independentisme reforçada amb l’aportació dels comuns als pressupostos. "La majoria de la investidura ha de continuar treballant també", ha assegurat Aragonès justificant-ho en els grans reptes que té el país, entre ells el de la resolució democràtica del conflicte amb l'Estat. "Hi ha una repressió que no cessa" ha recordat per invocar el treball conjunt de la majoria independentista i posant com a exemple el judici que avui ha patit el diputat cupaire Pau Juvillà. Però el president de la Generalitat també planteja la necessitat de "grans aliances" per altres aspectes. "La pandèmia genera molts reptes però el país els superarà amb ambició, voluntat transformadora i grans aliances, com ha fet en altres ocasions" ha assegurat. Aragonès ha admès que hauria volgut a la CUP en l'acord però ha mantingut la "ma estesa" als anticapitalistes i ha assegurat que parlarà amb ells de com continua la majoria d’investidura. "Jo no dono res per trencat", ha afirmat. "En les pròximes setmanes veurem com continuem però els reptes que tenim els hem de tirar endavant entre tots", ha reblat.

Aragonès ha recordat que "el pressupost presentat pel Govern que incorpora millores amb l’acord amb els comuns, doblen la inversió de 2.000 a quasi 4.000 milions". I ha estat taxatiu en agrair també a tots els consellers i conselleres del seu Govern el treball realitzat i assegurant que "tot el Govern està al darrere per executar-los". En un clar intent de refer les esquerdes sorgides entre ERC i Junts per l'acord amb els comuns.

Aragonès també ha tingut paraules de reconeixement per Ernest Maragall i la resta del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona que amb el canvi de posició en el rebuig inicial als pressupostos de la capital catalana ha fet possible l'acord amb els comuns d'Ada Colau. "Maragall en els moments difícil sempre ha fet passos endavant".



Finalment, Aragonès ha destacat la gratuïtat de l'escolarització dels infants de P2, la reducció de ràtios escolars a les aules progressiva començant per P3, l'augment de la dotació en recerca i universitats, entre molts altres punts que inclouen els nous pressupostos. "Estem compromesos en la transformació verda, feminista, social i democràtica i això no admet pròrrogues, tampoc les pressupostàries", ha conclòs.