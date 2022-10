Aragonès prepara un Govern en solitari d'ERC sense tancar la porta als actuals consellers de Junts que vulguin continuar

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, esperarà la resposta de les bases de Junts sobre si el partit de Puigdemont, Turull i Borràs s'ha de mantenir al Govern de la Generalitat o no. Però no esperarà impassible. Aragonès ja perfila un escenari de possible sortida dels seus socis del Govern que obligaria al president a formar un nou Executiu d'Esquerra en solitari. O almenys això és el que preveuen els republicans d'entrada. Encara que en aquest Executiu, segons fonts d'Esquerra, "no es tancarà la porta a ningú que vulgui continuar". En clara referència als consellers i conselleres que estan manifestant la seva disconformitat amb què Junts surti del Govern.

Aragonès es mou i molt. I ja ha obert la carpeta d'un possible govern en solitari d'Esquerra per si divendres -o dissabte- Junts comunica la sortida del Govern. Remenant noms i opcions. La jornada d'aquest dilluns, abans i després de saber-se la pregunta de Junts a les bases, ha estat frenètica, amb múltiples reunions. Aragonès ha participat en la reunió habitual de l'Executiva Nacional d'Esquerra on s'ha analitzat la situació, ha fixat estratègia amb els principals dirigents del partit, com ara Oriol Junqueras o telemàticament amb Marta Rovira, i també s'ha vist amb consellers i conselleres d'ERC que han entrat i sortit del Palau de la Generalitat durant tot el matí.

Fonts dels republicans admeten que s'estan preparant: "Nosaltres no volíem aquesta situació i la nostra prioritat és mantenir el Govern actual, però amb estabilitat i lleialtat. Ara bé, si Junts decideix sortir de l'Executiu, estem preparats per continuar governant i ho hem de tenir tot a punt per evitar que s'allargui una interinitat que en la complexa situació que travessa el país és inasumible i irresponsable".

Un plebiscit pel poder a Junts

A la direcció d'Esquerra no hi ha ni un sol dubte sobre el fet que Esquerra continuarà amb el Govern passi el que passi. Ho defineix de manera rotunda una frase d'un col·laborador estret d'Aragonès: "No està en joc la continuïtat del Govern". "El que està en joc és la continuïtat de Junts al Govern", rebla aquest alt càrrec. "I això ho han de decidir a Junts, nosaltres no podem fer-ho per ells". I és que la consulta de Junts no només és sobre el Govern sinó que ha esdevingut un plebiscit sobre el poder i el control del partit per part de diversos sectors.

Aquesta determinació de mantenir el Govern encara que sigui en solitari és la que ha portat a Aragonès a començar a dissenyar opcions sense Junts. No hi ha noms assignats a les noves conselleries –encara que si s'ha començat a parlar de possibilitats-, però sí que s'ha començat a treballar en la reconfiguració del Consell Executiu que seria de mida més reduïda. El que sí que apunten diverses fonts és que una persona clau en aquesta reconfiguració seria l'actual consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que amb tota probabilitat passaria a ser la número dos d'un Govern en solitari d'Esquerra, cal veure si com a vicepresidenta o sense aquest càrrec.

Porta oberta a qui vulgui continuar

Però des d'ERC es mostren cautelosos i adverteixen que cal esperar si Junts decideix sortir o no del Govern. En tot cas, tot apunta que també caldrà veure què volen fer cadascun dels actuals membres del Consell Executiu. Perquè segons fonts dels republicans, "Aragonès no tancarà la porta a cap dels actuals membres del seu Consell Executiu que vulguin continuar sota la premissa de governar amb estabilitat i lleialtat". La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ho apuntava quan aquest dilluns assegurava que "Junts ha de decidir si vol ser govern o oposició. Que decideixin i després parlarem de com reconstruir confiances per poder governar amb aquells que vulguin participar amb respecte, lleialtat i coresponsabilitat".

Amb tot, sembla difícil que els membres del Govern de Junts continuïn si el partit decideix sortir-ne. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, seria un dels casos més possibles ja que és totalment contrària a la sortida del Govern i fins dilluns era independent, a proposta de Junts. S'ha fet militant les últimes hores amb l'únic objectiu de poder defensar a Junts la continuïtat del Govern.

Els pressupostos de la Generalitat en l'aire

Un altre pes pesat del Govern que seria partidari de continuar és el conseller d'Economia, Jaume Giró. Tot i que resulta més improbable que es mantingui al càrrec si Junts deixa el Consell Executiu perquè la seva vinculació amb el partit, encara que relativament recent, és més estreta que la d'Alsina. Precisament un dels primers reptes que tindrà un Govern d'Esquerra en solitari si s'acaba produint serà aprovar els pressupostos que ha preparat Giró i que ja ha començat a negociar amb els comuns, el PSC i la CUP, encara que les negociacions han quedat congelades a l'espera de la resolució de la crisi. Giró preveu aprovar el projecte de pressupostos en 10 o 15 dies i ara els comptes estan en els llimbs.

Fonts de la direcció d'Esquerra asseguren que de moment no han fet ni un sol contacte per buscar majories alternatives a Junts, per exemple amb el PSC o els comuns. "Si Junts decideix trencar, estem convençuts que el Govern és viable, però estudiarem les alternatives i ens hi posarem quan sigui el moment", asseguren. Com a exemple posen que "no és el mateix negociar els pressupostos si el conseller continua endavant amb ells, que ja té avançades unes negociacions, que si els ha de tornar a negociar un altre conseller o consellera".

A Esquerra opten per no comprometre cap suport en concret i consideren que caldrà anar pas a pas, llei a llei i decret a decret si han de governar amb només els seus 33 diputats. "Caldrà veure què decideix Junts, però també quina és la seva actitud i posició política respecte a cada tema si decideixen passar a l'oposició". Però a ningú no se li escapa que si les bases opten per la ruptura i, vist el gran deteriorament de les relacions entre independentistes, Junts podria optar per bloquejar propostes i aritmèticament el PSC passaria a ser clau.

“Quedar-se no és suficient”

Encara que alguns partits com els comuns han demanat a Aragonès que prengui decisions abans de la consulta de Junts de dijous i divendres que ve, en aquests moments la decisió d'Esquerra és esperar els resultats que poden provocar la sortida de Junts, però també la seva permanència al Govern. Ara bé, fonts dels republicans adverteixen que "no n'hi ha prou amb decidir continuar al Govern. Hi ha coses que han de canviar. No podem continuar amb crítiques, deslleialtats i crisis constants, no és viable". "Hi haurà un abans i un després d´aquesta crisi, hem tocat fons", asseguren.

Primer Govern en solitari de la democràcia

Així doncs, podríem estar a pocs dies del primer Govern monocolor de la Generalitat de Catalunya de l'etapa actual. Ja que els de Jordi Pujol i Artur Mas van ser de coalició entre CDC i UDC, els tripartits entre PSC, ERC i ICV i el de Junts pel Sí que va protagonitzar el Procés també incorporava a l'interior diversos partits. I més enllà de les matemàtiques parlamentàries, necessitarà un esforç titànic d'Esquerra que haurà de destinar un gran nombre d'efectius de la seva estructura del partit a governar, tot i que a ERC es mostren forts i convençuts de poder-ho fer. Cal tenir en compte que no són només els consellers i consellers de Junts els que hauran de sortir del Govern si ho decideixen les bases, també caldrà substituir els prop de 300 alts càrrecs que depenen dels seus departaments.

I a Esquerra afegeixen un problema afegit com és el fet de tenir desenes de càrrecs inhabilitats o pendents de judici per ser inhabilitats, sinó empresonats, a causa del referèndum de l'1-O de fa cinc anys. Entre ells, alguns de tan importants i membres de la direcció com Josep Maria Jové o Lluís Salvadó, entre molts d'altres. No en va, Esquerra és el partit que té més militants encausats o processats. Molts amb experiència de govern que ara Aragonès no podrà aprofitar. Un fet que resulta paradoxal si tenim en compte que la crisi amb Junts es cou amb atacs durs de falta de compromís dels republicans amb el projecte independentista a càrrec dels seus socis.