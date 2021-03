Aragonès presenta el seu pla d'un Govern que apostaria pel "rescat social" i l'autodeterminació

Amb aires marcadament presidenciables i a l'espera que les negociacions per a la seva probable investidura facin passos decisius les properes setmanes, Pere Aragonès ha presentat aquest dijous al vespre les línies mestres del seu pla de Govern. Ho ha fet en un acte celebrat a l’Espai Serrahima de Barcelona, que també ha pogut seguir-se en streaming pel canal de YouTube d’ERC.



En un escenari molt senzill i auster, flanquejat per una senyera, un Aragonès acompanyat de part de la cúpula del partit -com el president, Oriol Junqueras-, no ha passat per alt que el proper serà el primer Govern de la Generalitat encapçalat per Esquerra des de la II República. "Aquest mes de febrer s’ha obert una finestra d’oportunitat per a tots els qui ens identifiquem" amb l’obra d’aquella Generalitat republicana, particularment sota la presidència de Lluís Companys. Per al coordinador nacional d'ERC, ara és "el moment de la nova generació republicana faci un pas endavant" i assumeixi aquesta "responsabilitat històrica". Les caps de llista de JxCat i la CUP, Laura Borràs i Dolors Sabater, també estaven entre el públic.

Crisis que s'encavalquen

Aragonès ha ordenat amb meticulositat el seu discurs en dos grans blocs. En el primer ha dibuixat la situació amb la qual es trobarà ERC al capdavant del Govern. Una situació marcada per crisis "que s’encavalquen una amb l’altra". La primera i més immediata és la sanitària, que "segueix ben present". La segona és la econòmica i social, amb "mig milió d’aturats", un "atur juvenil que ha augmentat a uns nivells molt preocupants" i "uns nivells de pobresa inacceptables", i que cal tractar de manera "urgent". I la tercera és "una crisi democràtica provocada per una judicialització permanent del conflicte polític" i la "repressió", una combinació que ha generat "provisionalitat" política i ha afeblit l’independentisme.

"Mentre no es resolgui el conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya, la democràcia estarà en crisi"

"Simplement volem que la ciutadania esculli mitjançant un referèndum d’autodeterminació", ha senyalat Aragonès a l’afegir que "mentre no es resolgui el conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya, la democràcia estarà en crisi".



Aragonès ha insistit en la demanda dels republicans d’un "govern ampli, fort, cohesionat, plural i amb una majoria parlamentària". Tot i que políticament sembla inviable, ERC encara defensa un executiu que també inclogui JxCat, la CUP i En Comú Podem i, de fet, manté reunions per separat amb aquestes formacions. En aquest sentit, ha indicat que existeix una majoria al Parlament "que vol una sortida de la crisi en clau transformadora" i que sap que la solució al conflicte polític "passa pel referèndum", per "la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats", és a dir, "per l’amnistia i l’autodeterminació".



"Hi ha una majoria, com mai abans, per la independència de Catalunya, doncs fem-la possible", ha reblat en referència al més de 50% dels vots aconseguits pels independentistes a les eleccions del passat 14 de febrer. Això sí, ha advertit que si es vol "avançar amb tota fermesa cap a la República catalana", aleshores cal que els partits surtin de la seva "zona de confort". Indirectes a la CUP –"es pot fer molt més des del Govern, encara que suposi acceptar moltes contradiccions"– i a Junts –"estic convençut que ningú estarà temptat de jugar la carta d’una repetició electoral"– abans de reiterar que "és l’hora d’obrir una nova etapa".

Demana "generositat" i "responsabilitat" als potencials socis

I com és aquesta nova etapa per a ERC? Per a Aragonès, el proper executiu català ha de tenir uns principis ancorats en l’esquerra i "una estructura nova, moderna, adaptada als reptes del present", que "que trenqui amb la dinàmica de departaments estancs". També ha promès que el Govern serà "100% paritari" i "a tots els nivells de responsabilitat política". Per aconseguir aquests objectius, ha demanat a Junts, la CUP i En Comú Podem "generositat" i "responsabilitat" per arribar a "un acord sòlid". "No ens han de fer por les complexitats", ha manifestat. "No hem vingut a gestionar, hem vingut a transformar" i "a canviar inèrcies", ha assegurat Aragonès.



Entre els pilars d'un Govern Aragonès hi hauria "un pla de rescat social" que inclouria, entre d’altres, "mesures de xoc per combatre la pobresa, afavorir l’ocupació de qualitat, l’emancipació juvenil i frenar d’una vegada per totes els desnonaments" i, així, "reactivar el país" amb una "ocupació de qualitat." També ha proposat una "aliança que defensi el sistema públic de salut universal": "No és el moment de posar més pedaços", ha dit, "calen canvis estructurals, començant per un finançament just."



Un altre dels pilars seria un "canvi de model" econòmic que passaria per la "transició digital", per la voluntat de "convertir Catalunya en un país líder en economia verda a la Mediterrània" amb "un pacte nacional per la transició ecològica", i desenvolupar la societat del coneixement per "deixar de competir a base de salaris baixos" i començar a fer-ho "a base d’innovació, recerca i desenvolupament".



Dues promeses a destacar d’Aragonès han estat la de "doblar el finançament i el pressupost en l’àmbit de cultura" i la d'un "pacte antifeixista", per al qual ha demanat "la màxima unitat", considerant que cal anar "a les arrels de per què hi han ciutadans del nostre país que han confiat" en un partit com Vox, que representa "unes idees que són nocives per a la convivència social".

Finalment, Aragonès ha demanat un "consens estratègic" per assolir "la República catalana" en consonància amb el que els republicans van proposar en campanya. En les seves pròpies paraules, que "per guanyar, perquè es tracta de guanyar, només hi ha un camí, ser encara més i ser més forts." No només ha admès el republicà la necessitat de l’independentisme de "recuperar la iniciativa", sinó de fer autocrítica per "minimitzar els punts febles" com ara "la manca de grans ajuntaments o la manca de reconeixement internacional". "És l’hora de l’acord i aquest acord no es pot desaprofitar", ha subratllat al tornar a repetir el missatge que no hi ha que "desaprofitar la força electoral" en un moment que "ens exigeix renunciar a la incertesa i la repetició electoral."