Aragonès reclama "entesa" a Junts per formar majories en la nova etapa del Govern en solitari

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat la nova etapa que enceta el Govern en solitari d'ERC i ha reclamat a Junts que no bloquegi unes majories parlamentàries que "existeixen" i que han de permetre l'aprovació dels pressupostos o l'avenç en d'altres mesures de l'Executiu. En una intervenció al Parlament per explicar els canvis al Govern, Aragonès ha criticat la sortida del seu exsoci de l'Executiu, un moviment que considera que situa el partit en una "oposició còmoda". "Els viatges llampec del govern a l'oposició són difícils d'entendre però no haurien de dificultar l'entesa", ha reblat.

Aragonès considera que Junts se situa en una "oposició còmoda"

Aragonès ha fet una intervenció de poc més de 30 minuts a l'hemicicle en què ha defensat l'obra de govern duta a terme fins ara i ha reivindicat el compliment de prop d'un 40% de les mesures proposades fa un any i mig. En un discurs amb crítiques obertes i també velades a Junts, el president ha dit que "les avaluacions es fan a finals de legislatura" -en referència a l'auditoria que va acabar precipitant la ruptura- i que no comparteix la decisió dels exsocis d'abandonar el Govern de manera "precipitada i amb la feina a mig fer".

La presidenta de la formació, Laura Borràs, s'ho mirava des de la grada de convidats -des de finals de juliol està suspesa com a presidenta de la Cambra i com a diputada- mentre feia que no amb el cap. També el portaveu del grup, Albert Batet. Aragonès els ha reclamat "preservar les institucions", en una referència al discurs que han fet alguns dels líders de la formació, com la mateixa Borràs, afirmant que el Govern havia perdut la legitimitat.

Els pressupostos, a l'horitzó

El principal repte que afronta ara el nou govern d'Aragonès és l'aprovació d'uns pressupostos amb tan sols el suport assegurat dels 33 diputats que té ERC a l'hemicicle. El president fa dies que pressiona Junts perquè doni suport a uns comptes que, sosté, ha fet un membre del seu partit, el ja exconseller Jaume Giró. Aquest dimecres ha tornat a defensar que el projecte que presentaran no conté canvis substancials respecte el que havia estat elaborat i l'únic que ha canviat és la situació de Junts del Govern a l'oposició. "Si atenem a l'interès de la ciutadania, això no hauria d'impedir acords", ha dit, i ha fet una crida a deixar de banda els "interessos de partit".

Els comptes inclouen uns 3.000 milions d'euros més que els de 2022

Els comptes inclouen uns 3.000 milions d'euros de despesa més que els de 2022, i l'objectiu del Govern és aprovar-los amb el suport de Junts, Comuns i CUP, tot i que els grups, per ara, s'hi han posicionat més aviat en contra a l'espera de conèixer la proposta en detall. El PSC ha allargat la mà a Aragonès, però ERC no vol acceptar el suport dels socialistes, tot i que tampoc l'ha rebutjat rotundament. En última instància, hi podria haver una pròrroga pressupostària.



Pel que fa a les majories a l'hemicicle, Aragonès ha defensat que n'hi ha respecte a les principals mesures del Govern, com l'impuls d'un escut social pels més vulnerables, polítiques feministes, el final de la repressió i l'exercici del dret a decidir. "Aquestes majories existeixen i la nostra obligació és posar-nos d'acord", ha resolt.

A priori cap grup extern ha ofert el seu suport a Aragonès, que defensa construir "mesura a mesura" les majories necessàries per seguir implementant el pla de govern, que rebutja caure en el "fals debat" d'haver d'escollir entre "polítiques socials" i avançar cap a una "Catalunya independent". Per això Aragonès també ha dedicat part de la intervenció a defensar l'acord de claredat per fixar les regles d'un nou referèndum acceptat per totes les parts i també cap a la fi de la repressió. "Soc conscient que no serà fàcil, però és un camí transitable", ha conclòs.