Aragonès reclama al Govern espanyol la nul·litat de la condemna al president Companys

El president del Govern, Pere Aragonès, ha reclamat aquest diumenge la nul·litat de la sentència al president Lluís Companys, donada la "il·legimitat" del tribunal que el va jutjar i que el va fer afusellar ara fa 83 anys. Després d'encapçalar l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, també ha exigit al govern espanyol una "declaració institucional" que restauri la seva figura i que "reconegui la injustícia del seu processament".



Mentre que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, es comprometia aquest dissabte a reparar, reconèixer i recordar les víctimes de la dictadura, Aragonès considera que l'Estat ha de fer un "acte de desgreuge" cap a la figura de Companys i "ha d'assumir la seva responsabilitat" en l'assassinat. Les seves paraules, ha dit, es fan extensives a "tota una generació" que va defensar "els drets i llibertats" de Catalunya, "la democràcia i la república" i que també va ser represaliada.



Durant el seu parlament, Aragonès ha asseverat que Companys va ser afusellat "per defensar els seus ideals, per ser un home republicà, catalanista i d'esquerres", però sobretot "perquè era el president de Catalunya i volien afusellar el que representava un país sencer".



Erra ha afirmat que el 1940 no és "tan llunyà" de l'actualitat perquè encara hi ha presó i exili

Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha posat sobre la taula la "persecució" contra la identitat, la cultura i la llengua catalanes i ha afirmat que el 1940 no és "tan llunyà" de l'actualitat, perquè encara hi ha presó, exili i judicialització.

Homenatge compartit

Lluny de casa, Carles Puigdemont també ha recordat la figura de Companys a través de la xarxa social X, on ha assegurat que el seu crim encara ressona: "va ser detingut, extraditat, maltractat, jutjat, condemnat i executat per les autoritats de l'Estat espanyol d'acord amb la legalitat vigent". Companys "no és una víctima d'un escamot d'incontrolats, és una víctima formal de l'Estat espanyol", ha afegit, i ha compartit un enllaç amb l'expedient del consell de guerra sumaríssim.

Pel que fa a les altres formacions polítiques, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reiterat la seva aposta pel diàleg i la "confiança". "La por no és el camí per construir el futur", ha dit aquest diumenge al cementiri de Montjuïc. Durant la seva intervenció, que ha estat pràcticament tota en castellà, ha apuntat que cal "conviure" i recordar el passar per poder reflexionar sobre "els millors camins" per avançar com a país.



Pels comuns, el secretari primer de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar-En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha afirmat que la "millor manera" d'homenatjar Companys és formar un govern espanyol que eviti el retorn de les dretes "exaltades" que el van matar i que encara ara el "calumnien". Pisarello ha insistit en què calen uns "mínims democràtics i antifeixistes" a l'Estat.