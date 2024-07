Aragonès rep els exiliats de Suïssa a la Generalitat: "És un punt d'inflexió per avançar cap al referèndum"

El president del Govern i la vicepresidenta en funcions, Pere Aragonès i Laura Vilagrà, han rebut aquest dimarts Marta Rovira, Ruben Wagensberg i Oleguer Serra al Palau de la Generalitat, quatre dies després que tornessin a Catalunya per posar fi a l'exili de Suïssa. Durant els parlaments posteriors a la reunió que han mantingut, Aragonès ha afirmat que el retorn dels exiliats per la causa del Tsunami és una "victòria de país", i que ha de ser també un "punt d'inflexió" per avançar cap al referèndum: "S'obre un nou escenari polític", ha anunciat.

Aragonès ha recuperat el sit and talk, el lema del Tsunami el 2019, per constatar que la proclama "ha acabat guanyant". "El que el Tsunami defensava als carrers ha estat el camí que una majoria, aquí i allà, han pres per resoldre el conflicte en base a la democràcia i la llibertat", ha manifestat Aragonès.

Alhora que han reiterat que la "victòria" és parcial perquè encara hi ha tres persones a l'exili belga, en referència a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. El president ha destacat que aquesta legislatura "s'ha posat fi a la repressió". El periodista Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó, també exiliats a Suïssa, s'han absentat d'assistir a l'acte.

El president ha subratllat la feina de l'executiu per avançar en la resolució del conflicte, a partir de la taula de negociació amb l'Estat, que va permetre els indults, la reforma del Codi Penal i, finalment, l'amnistia. Sobre aquesta última llei, Aragonès ha insistit que l'amnistia és "un pas" per resoldre el conflicte entre sobiranies, una "gran victòria de país", tot i que no sigui ni "la definitiva ni la darrera" de les victòries.

Per la seva banda, Rovira ha destacat la il·lusió que li ha fet poder entrar a Palau i ser rebuda per un Govern i un president republicà: "És un dia especial. Després de les eleccions em pensava que no tindria temps de veure un president del Govern d'ERC", ha emfatitzat. La secretària general amb funcions de presidenta d'Esquerra també ha volgut posar en relleu la feina de l'Executiu per asseure la Moncloa a una taula de negociació i "assumir" la resolució del conflicte. Una tasca que ha afegit que ERC ha fet "en solitud i de forma incompresa massa vegades".

Al seu torn, Wagensberg ha explicat que considera que el seu exili -d'uns 8 mesos- ha estat "molt privilegiat", en comparació amb la majoria de les persones que es veuen forçades a haver de marxar del seu país. "Hem tingut una xarxa de suport increïble, com d'aquest Govern i el president, i no hem estat sols en cap moment", ha insistit el diputat d'ERC. Wagensberg ha reiterat la importància que la ciutadania sigui "inclusiva" al costat de la gent que es vegi forçada a marxar del seu país.

Finalment, Serra ha dit que amb el seu exili "no s'ha acabat res", i ha reivindicat les figures de Puigdemont, Comín i Puig, així com els ciutadans que encara tenen causes pendents d'arxivar. "Res s'acaba, continuarem fent activisme i lluitant", ha afegit. El vicepresident primer d'Òmnium ha conclòs que vindran "més onades" perquè les aspiracions nacionals i socials del sobiranisme estan "intactes".