Aragonès replica les dures crítiques de l'oposició i acusa al PSC de no tenir un projecte alternatiu pels reptes del país

Pere Aragonès ha respost les dures crítiques dels grups de l’oposició en el torn de rèplica del president de la Generalitat. Unes crítiques que Aragonès ha atribuit a les "inèrcies" de voler acontentar "a les pròpies parròquies" i que ell manifesta voler trencar "sortint de les zones més còmodes".

En primer lloc s’ha dirigit al cap de l’oposició, el socialista Salvador Illa, amb el qual s’ha mostrat decebut per la falta de propostes alternatives a l'Executiu. "Pensava que el Govern alternatiu tindria un projecte alternatiu o si més no alguna proposta davant els grans reptes del país". Un fet que segons Aragonès reafirma el projecte del seu Govern. D'altra banda també ha recordat a Illa que "Catalunya no neix ni amb la Constitució ni amb l’Estatut. Les seves institucions són molt anteriors" i per això les nostres aspiracions no es limiten amb la Constitució i l’Estatut i "van més enllà". Aragonès ha remarcat que vivim un conflicte polític que "no es pot resoldre amb inversions en rodalies o competències, ni amb el 'reencuentro'". "Cal una proposta" li ha dit al líder del PSC i "si no la tenen és que no són alternativa". "I si la tenen cal confrontar-la amb la resta" ha assegurat. "Una relació d’estat a estat, de la República catalana a la monarquia espanyola" ha plantejat Aragonès com a objectiu del seu Govern arribant a aquest escenari mitjançant un referèndum acordat.

El president de la Generalitat ha replicat també les crítiques sobre la falta de places a la Formació Professional assegurant que corregir aquesta situació serà una aposta per la legislatura. I també ha estat molt dur amb les acusacions dels socialistes contra el Govern de la Generalitat responsabilitzant-lo de la violència dels botellots. Aragonès ha negat les acusacions i ha reclamat una rectificació a Illa. Finalment, sobre l’aeroport del Prat ha exigit un model de desenvolupament que lluiti contra el canvi climàtic i ha acusat d’"arrogància" a les empreses públiques de l’Estat que "s’han cregut que poden fer i desfer".

A En Comú Podem Aragonès li ha retret que doni "lliçons de cohesió" al Govern de la Generalitat quan els comuns mantenen profundes diferències amb els seus socis socialistes tant al Govern de l’Ajuntament de Barcelona com amb el Govern espanyol. Tant en temes de gestió com en els polítics referents a la resolució del conflicte polític.

Pel que fa a la CUP Aragonès s’ha compromès a complir l’acord d’investidura, que ha recordat no inclou cap data per un referèndum d’autodeterminació. I ha rebutjat la iniciativa de la CUP criticant els anticapitalistes pel fet que hagin difós la moció sobre el referèndum sense cap tipus de negociació. Aragonès ha recordat que l’acord d'investidura incloïa el referèndum per als Jocs d’Hivern del 2030 que el Govern ja prepara per l’any vinent i s’ha mostrat disposat a la negociació dels pressupostos amb la CUP. I també ha destacat que el Govern ha començat a articular canvis en matèria d’habitatges, seguretat pública, interins, etc, que s’ajusten a les demandes que contempla l’acord d’investidura "en un nivell correcte pels primers cent dies". En aquest sentit ha reclamat recursos per acabar d’impulsar totes les iniciatives de l’acord amb els cupaires a traves d’uns pressupostos "que volem aprovar amb la majoria de la investidura", ha dit.

Amb Vox, el president de la Generalitat ha estat taxatiu rebutjant durament el discurs d’amenaces i racista "que no acceptarem i no deixarem passar". I al PP i Cs els ha criticat que hagin dirigit les seves crítiques més al PSC que al Govern. "Estem a les antípodes de l’amenaça constant o considerar que el projecte del 52% d’independentistes és excloent. Nosaltres treballarem pel conjunt de la societat catalana" li ha dit a Ciutadans.

En una referència vetllada a Junts, Aragonès ha dit que "l’independentisme ha de continuar sent útil a la ciutadania" i ha reivindicat la transformació i millora de les condicions de vida de la ciutadania mentre es fa una acumulació de forces per afrontar amb garanties la negociació del conflicte polític. En una al·lusió al menysteniment del "mentrestant" que fan els juntistes. Aragonès ha recordat també que el cap de setmana es va traslladar a Sardenya per mostrar la solidaritat amb l’expresident Carles Puigdemont: "És on havia de ser", ha assegurat. Aragonès ha defensat l’estratègia del diàleg i la negociació amb el Govern espanyol front a les crítiques de Junts "perquè és el que ens fa més forts dins i fora de Catalunya". I ha reclamat unitat en aquest qüestió. Aragonès ha assegurat que la tasca jurídica de l’exili és complementària a la defensa de l’amnistia i l’autodeterminació arreu, també a la taula de diàleg.