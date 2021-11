Aragonès es reuneix per primer cop amb Sturgeon i desplega una àmplia agenda internacional a Glasgow

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest diumenge per primera vegada, com a cap del Govern, amb la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, a Glasgow. A la seva arribada a la conferència de la coalició regional Under2, Aragonès ha estat rebut pel delegat del Govern al Regne Unit, Sergi Marcen, i després ha mantingut una reunió de mitja hora amb Sturgeon. Des de Presidència asseguren que l'objectiu "principal" d'aquesta trobada és "compartir experiències" de Catalunya i Escòcia sobre polítiques climàtiques. Però també han intercanviat impressions sobre la possibilitat que Escòcia pugui celebrar un segon referèndum d'autodeterminació. Just després Aragonès s'ha trobat amb el governador de Washington, Jay Inslee.

Intervenció en la cimera de l'Under2

"La transició verda és imperativa, tant des del punt de vista mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic, com des del punt de vista econòmic"

Aragonès ha intervingut en l’Assemblea general de la Under2, que es fa a Glasgow en el marc de la COP26. Under2 és la coalició de governs estatals i regionals compromesos amb la reducció de les emissions de CO2, en línia amb l’Acord de París, de la qual Catalunya n'és membre fundador. El cap del Govern ha intervingut en la sessió Energy, Transport, Industry and Infraestructure Leadership i ha posat de relleu que "la transició verda és imperativa, tant des del punt de vista mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic, com des del punt de vista econòmic". Aquesta transició verda ha de "millorar la vida de la ciutadania", ha dit, i ha assegurat que això "implica canvis i transformacions de fons", que "s’han de governar i acompanyar des de les adminiracions".

Pere Aragonès ha explicat que aquest canvi de model requereix "inversions extraordinàries per accelerar els canvis" i ha assenyalat que en aquesta línia "tenim una oportunitat única amb els Fons Next Generation", que "han de servir per crear un teixit productiu fort, sostenible i resilient". "Tot euro que no sigui invertit en clau transformadora és un euro gastat en va", ha conclòs.



El cap del Govern ha posat de relleu el que s’està fent des de Catalunya en aquest àmbit, tant a nivell legislatiu, amb la llei del canvi climàtic o el decret per accelerar la implantació de les energies renovables, com a nivell estratègic. I ha assegurat que "ho fem acompanyant o impulsant directament projectes transformadors tan rellevants com l’aposta per la producció d’hidrogen verd, la biomassa i el biogàs, la creació d’una energètica pública, la millora de la xarxa de transport públic i l’impuls de la mobilitat elèctrica". El president ha subratllat la importància de "l’acompanyament d’una reindustrialització basada en la digitalització i la sostenibilitat de sectors tan importants per la nostra economia com pot ser l’automoció o tota la indústria alimentària".

Visita a la COP26

El president de la Generalitat participarà dilluns a la 26a Conferència Mundial pel Clima (COP26). A primera hora del matí es reunirà amb el president de Còrsega, Gilles Simeoni, i després es trobarà amb el president de l'Assemblea de Regions d'Europa (ARE), Magnus Berntsson.