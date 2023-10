Aragonès s'obre a negociar que la independència no sigui l'única opció del referèndum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert la porta a la possibilitat que la independència no sigui l'única opció del referèndum pactat. "Des del meu punt de vista la independència ha de ser una opció. A partir d'aquí, si hi ha altres propostes, benvingudes siguin i que la ciutadania decideixi lliurament. Les característiques del referèndum ha de formar part de la negociació", ha afirmat el cap del Govern en una entrevista al programa La Hora de la 1.

El cap de l'Executiu català ha avisat que veu "lluny" el PSOE pel que fa a una condició "fonamental" per ERC: millorar el finançament dels serveis públics i el traspàs de Rodalies, sobretot després de les incidències dels últims dies. En aquest sentit, ha lamentat que en aquest àmbit el PSOE "no s'estigui movent".

Preguntat per la proposta d'amnistia de Sumar que aquest dimarts Yolanda Díaz presentarà formalment des de Barcelona, Aragonès ha qualificat "d'interessants" les propostes d'aquest espai polític,però ha remarcat que és la posició del PSOE la que serà "determinant". En aquest sentit, ha recordat que correspon al líder socialista, Pedro Sánchez, aconseguir els vots per a la investidura i, per tant, moure's.

Pel que fa a l'amnistia que defensa ERC, Aragonès s'ha remès al text que els partits independentistes van presentar conjuntament el 2021 al Congrés i que la cambra baixa no va admetre a tràmit. Així doncs, segons ha apuntat, hauria d'anar del 2013 fins a l'actualitat i hauria d'excloure els policies que van intentar impedir el referèndum de l'1-O. Aquesta és una diferència respecte a la proposta de Sumar, que sí inclou els cossos i forces de seguretat de l'Estat.

D'altra banda, en referència a la manifestació de diumenge a Barcelona contra l'amnistia, Aragonès ha acusat els dirigents del PP, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz, i el president de Vox, Santiago Abascal, de "manipular" els ciutadans per treure'n un rèdit electoral. "Va ser un fracàs no per la mobilització sinó perquè no porta enlloc. Hi haurà amnistia", ha conclòs.