Aragonès: "Al setembre els col·legis reobriran amb normalitat"

Els centres educatius obriran amb normalitat aquest setembre i faran el curs lectiu presencialment. Així ho han anunciat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una roda de premsa per explicar el pla del curs escolar 2020-2021 i les mesures de seguretat contra la transmissió del coronavirus. "Tindrem escoles obertes i amb totes les garanties de seguretat. Al setembre, les escoles estaran obertes, seran segures i es reprendrà el curs amb normalitat", ha explicat Aragonès. Per fer-ho, el vicepresident ha anunciat la contractació d'un mínim de 5.000 docents nous, la inversió de 103 milions d'euros per impulsar un pla digital i la implementació de "grups de convivència estables" entre els alumnes per reduir els contactes al màxim.

Bargalló: "Els estudiants tindran contacte directe entre els companys del seu grup, tal com tenen amb la seva família"

Tal com ha explicat Bargalló, la presencialitat serà "indiscutible" en tot l'ensenyament obligatori, i s'implementarà en la majoria de casos de Batxillerat i a la Formació Professional (FP), sempre que els espais ho permetin. La principal mesura preventiva anunciada és l'establiment dels anomenats "grups estables de convivència" d'alumnes, que té per objectiu limitar els contactes als membres de la classe i reduir la mobilitat d'estudiants al mínim: "L'escola és la segona família. Amb aquests grups els estudiants tindran contacte directe entre els companys del seu grup, tal com tenen amb la seva família. Contacte físic, amb higiene i sense mascareta", explica Bargalló.



Aquests grups també tindran contacte amb un nombre de professors limitat amb els quals s'hauran de mantenir les distàncies de seguretat, tot i que encara queda per concretar quines seran les mesures de prevenció laboral que Bargalló negociarà amb els sindicats durant les pròximes setmanes, així com les condicions de les noves contractacions. Sobre les ràtios d'alumnes, el conseller ha indicat que la introducció de 5.000 nous docents permetrà baixar-les en aquells centres que tinguin més concentració d'alumnes, tot i que ha donat més importància a l'establiment de grups estables pel que fa a la transmissió del virus: "No és important quants alumnes hi ha dins un grup si no quants grups estables pot tenir un centre". Per aquest motiu, els centres educatius hauran de presentar els plans organitzatius el 23 de juliol.



Sobre el pla digital, Aragonès ha anunciat que estarà dotat amb 103 milions d'euros que es destinaran a impulsar "la transformació digital" dels centres: "Calen inversions excepcionals per recuperar el temps perdut i una atenció més especialitzada per corregir l'accentuació de la segregació". Segons Bargalló, el pla tindrà l'objectiu de "finalitzar la immersió tecnològica" a tots els centres garantint la connexió de banda ampla a les 1.200 escoles que encara no en tenen. També afirmen voler "assegurar la connectivitat constant als alumnes més vulnerables", uns 140.000 segons Bargalló, sigui perquè no en tenen o perquè la tenen però limitada: "Potser tenen connectivitat però són un nombre de germans elevat". A més, el conseller ha assegurat que durant el primer trimestre dotaran d'un dispositiu a tots els alumnes a partir de 3er d'ESO fins a Batxillerat i Formació Professional, així com al professorat que li calgui.

Confinaments per classe i curs en cas de rebrot

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que l'evolució de la pandèmia ha permès observar que els infants i els joves presenten una càrrega vírica menor i una capacitat de transmissió també menor, un fet que permet obrir les escoles amb tranquil·litat: "S'ha après moltíssim del virus i hem pogut generar evidència dins del país i a nivell internacional de com aquest virus té una afectació més lleu en infants i joves. Això és una molt bona notícia", ha explicat. Tot i això, Vergés ha insistit la importància de mantenir aquests "grups estables de convivència" per reduir encara menys el risc i ha instat als professors a respectar les mesures de seguretat amb els alumnes. Així mateix, ha insistit en la importància de mantenir les mesures higièniques i d'estar alerta a la simptomatologia.



Pel que fa a possibles rebrots al centre, Vergés ha explicat que el modus operandi té com a objectiu evitar al màxim el tancament complet de l'escola: "Si es confirma un positiu en un grup estable, aquest haurà de fer la quarantena, però la resta del centre podrà mantenir el funcionament. Si hi ha positius a dos grups, s'haurà de fer la quarantena en aquests dos grups i prou". La consellera ha insistit que, a més, la poca mobilitat d'alumnes que existeixi s'haurà de limitar a cada nivell per permetre el funcionament de la resta de cursos en cas de confinament. En aquest sentit, Bargalló ha insistit en la importància del pla digital per permetre seguir el curs en cas que alguns alumnes s'hagin de confinar, o en el pitjor dels casos, per si s'ha d'aplicar un confinament més general.



Sobre l'habilitació de nous espais més enllà de les escoles i instituts existents, Bargalló ha explicat que només s'establiran de manera "excepcional" en alguns casos, ja que la distància de seguretat en el cas d'infants i joves ha quedat substituïda per l'establiment de grups estables de convivència, que passarà a ser la mesura principal per frenar la transmissió del virus.