Aragonès tem que l'acord a l'Ajuntament de Barcelona es pugui repetir al Parlament

El president Pere Aragonès ha tornat a criticar l'acord inesperat per convertir Jaume Collboni en alcalde de Barcelona. Un pacte, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, "contra natura" i basat en contradiccions. "Les raons que exposen les diverses forces que han permès aquesta investidura -Barcelona en Comú i PP- són contradictòries", ha assenyalat.

Aragonès també ha alertat que l'acord a l'Ajuntament de Barcelona es podria repetir en un futur al Parlament. "No tinc cap dubte que si surten els números i tenen l'oportunitat de repetir l'operació de Barcelona al Parlament, ho faran. Si no ho han fet encara és perquè no han pogut", ha assegurat.

En aquest sentit, ha apressat els partits independentistes a recuperar un "projecte compartit" per defensar Catalunya després de les eleccions espanyoles del 23 de juliol. "El missatge de les urnes és que ens hem d'entendre. Cal traçar, des de la diversitat de posicions, un mínim compartit perquè els qui defensen la unitat de l'Estat, tenen aquest mínim compartit", ha recordat.

"L'ombra d'un acord a nivell d'Estat"

Aragonès ha assegurat que l'acord a Barcelona és un "veto explícit a l'independentisme". "Aquí darrere es projecta l'ombra d'un acord a nivell d'Estat per impedir que les forces independentistes governin la ciutat de Barcelona, com ja han fet altres vegades", ha dit.

Preguntat per l'acord de claredat, Aragonès ha dit que tornar a votar i aconseguir que el resultat sigui reconegut "és un objectiu irrenunciable". "A partir d'aquí, cal generar les condicions perquè això sigui possible", ha dit, en referència a l'entesa entre els diferents partits independentistes.