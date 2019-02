Arbeca, Constantí, Vilobí, Montserrat,... augmenten les denúncies a religiosos per abusos a menors

Les darreres setmanes l’Església catòlica ha quedat esquitxada pels casos d’abusos a infants destapats per alguns testimonis. Aquest dimecres, l’Arquebisbat de Tarragona ha anunciat que destituirà el mossèn rector d’Arbeca, Josep Maria Font, després que s’hagi confirmat que va ser investigat pel Vaticà per suposats abusos infantils, segons ha informat l’ACN. El mossèn va ser denunciat per “presumptes tocaments a menors amb finalitat libidinosa” el juny del 2015 i el novembre del 2016, fet que va motivar una investigació prèvia dels fets promoguda dins l’Església i es va informar del resultat a la Congregació per a la Doctrina de Fe.



El sacerdot va ser destituït com a professor de religió el 2011 a l’escola Cabra del Camp després que la directora del centre comuniqués al Departament d’Educació que Font es prenia “unes confiances excessives” amb els infants. Font ha demanat “disculpes a totes les persones” que s’hagin pogut “ofendre o decebre” en un breu comunicat, després que transcendís la notícia.

Però aquest no és l’únic escàndol que ha saltat als titulars. El religiós és fill de Constantí (Tarragonès), municipi que va tenir Pere Llagostera com a rector de la parròquia de Sant Feliu durant 27 anys, entre el 1972 i el 1999. Els darrers dies han aparegut nombroses testimonis que han documentat els abusos que durant dècades hauria comès Llagostera, mort el gener de 2017. Segons asseguren les víctimes entrevistades per El Periódico, Llagostera va estar més de 30 anys en contacte amb menors a la població i se li atribueixen, com a mínim, abusos comesos per “una desena de menors” des de finals dels anys seixanta fins els vuitanta. Una de les víctimes és el bateria d'Els Pets, Joan Reig, que ha confessat que el que relata la cançó Corvus del disc Som (2018) és autobiogràfic.



L’altre nom a la llista negra del municipi és l’actual rector de la parròquia de Sant Feliu de Constantí, Francesc Xavier Morell, que va quedar apartat de les seves funcions durant dos anys mentre l’arquebisbat l’investigava per presumptes abusos. Tal com va informar Catalunya Ràdio, l’arquebisbat va acabar considerant que no hi havia delicte civil, però va apartar Morell de tots els seus càrrecs durant aquella època. Després que es publiquessin aquestes informacions, el religiós ha dit en un comunicat que deixarà les funcions durant “un temps”.



Arran de tots aquests casos, l'Arquebisbat de Tarragona ha anunciat que es reunirà amb l'alcalde de Constantí i que obriran una comissió per recollir més denúncies de víctimes.

Pocs dies abans, també van sortir a la llum casos d’abús sexual de l’abadia de Montserrat, amb testimonis aportats per El Periódico, l'Ara i El País. Les víctimes assenyalen al germà Andreu Soler, mort el 2008, que durant quaranta anys va estar en contacte amb menors com a fundador i líder del grup d’escoltes Els Nois de Servei de Montserrat. Es tracta de tres víctimes -Miguel Ángel Hurtado, Ricard Zamora i J.R. Martínez-, d’edats molt diverses, que han relatat amb detalls els episodis d’abús viscuts per part de Soler mentre residien a l’abadia temporalment.



Aquests i molts altres casos han motivat la producció del documental Examen de consciència, dirigit pel periodista Albert Solé –guardonat amb un Premi Goya pel documental Bucarest, la memoria perdida- i emès a la plataforma de continguts Netflix. Hi apareix el testimoni d’Hurtado, el primer a denunciar els abusos a l’abadia de Montserrat.



Un altre focus de sospites és mossèn Tomàs, que durant diverses dècades va estar al capdavant de la parròquia de Vilobí d'Onyar i als seus 90 anys viu a una residència d'Arbúcies. En el seu cas, l'Ara.cat ha recollit testimonis que denuncien els reiterats abusos que hauria comès en menors. El Bisbat de Girona ha anunciat que investigarà el cas i el municipi estudiar declarar el religiós persona non grata.