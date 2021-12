Argimon alerta del perill dels sopars d'empresa i demana evitar-los

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat no fer sopars d'empresa per Nadal per evitar contagis de la Covid-19, que preveu que continuïn creixent almenys en els propers deu dies. "Clarament [és millor no fer sopars de Nadal]", ha afirmat al programa Els matins de TV3. En espera de com evoluciona la situació, sobretot tenint en compte la interacció del pont de desembre, no s'ha oposat a fer els àpats en família per les festes perquè s'ha de "normalitzar el màxim possible" el Nadal.

El conseller ha advertit que els sopars de feina de Nadal impliquen molta interacció social i ha afirmat que es poden "estalviar". En plena sisena onada, Salut preveu que els contagis continuïn augmentant en els propers dies i més després de la interacció que hi ha hagut pel pont de desembre. Amb tot, el conseller no s'ha oposat als àpats en família per Nadal i tampoc ha posat per ara límit de persones a taula.

Sobre la vacunació de la Covid-19 a infants d'entre 5 i 11 anys, que començarà dimecres que ve, Argimon preveu que la franja d'edat a la web vacunacovid per demanar cita prèvia s'obri dilluns, o com a molt tard dimarts. El titular de Salut ha afirmat que la vacunació infantil "pot ajudar molt a la cobertura poblacional i a la vida escolar". També ha deixat clar que la vacuna és segura i que el benefici-risc és "favorable", si bé "no és el mateix" que en altres grups d'edat, amb més probabilitats de patir una Covid-19 greu. Argimon ha donat per fet que les terceres dosis s'acabaran posant a tota la població adulta, després que hagin rebut l'aprovació dels organismes reguladors, i preveu que s'administrin en la franja de 50-59 anys a mitjan gener.

Ensenyar el DNI amb el certificat, en properes resolucions

Sobre el certificat Covid, Argimon ha descartat que es demani als infants de 5 a 11 anys, almenys ara com ara. El conseller ha argumentat que és una mesura per la qual han apostat quan tothom ha tingut l'oportunitat de vacunar-se i que encara passaran setmanes fins que aquests infants puguin tenir la pauta completa.



El conseller ha avançat que volen incloure en properes resolucions que, amb el passaport Covid, s'hagi de mostrar el DNI o un document acreditatiu perquè l'establiment pugui assegurar que es tracta de la persona titular del certificat.

Argimon també ha advertit que es pot produir un cert "col·lapse" en l’arrencada de la demanda de cita prèvia per vacunar els menors d’entre 5 i 11 anys, que s'iniciarà el proper divendres. El conseller ha recordat que aquest escenari ja s’ha produït en altres fases de vacunació i ha assenyalat que es resoldrà, si es produeix, en el curt termini.

Les UCI superen els 200 ingressats

D'altra banda, les dades sobre la pandèmia facilitades pel Departament de Salut indiquen que les UCI catalanes ja superen els 200 ingressats per Covid, amb un total de 214 pacients, 16 més que fa un dia, segons el Departament de Salut. El total d'ingressats ascendeix fins als 939, 34 més que fa un dia. En paral·lel, l'Rt baixa tres centèsimes, fins a 1,31, i el risc de rebrot baixa 20 punts, fins a 469. Salut ha declarat 4.583 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 986.408. En les darreres 24 hores s'han notificat nou morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.193 defuncions. El 7,59% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 374,77 a 367,96, mentre que a 7 dies ho fa de 217,34 a 202,45.