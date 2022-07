Argimon descarta recuperar restriccions si no s'arriba als 150 crítics per Covid

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat aquest dilluns que Catalunya està arribant al pic de la setena onada de contagis de la Covid-19. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assenyalat que el Departament de Salut preveu que durant uns dies el nombre d'infeccions es mantingui en un altiplà abans de començar a baixar.

Tot i l'alt nombre de casos, descarta ara com ara recuperar restriccions, com tornar a generalitzar la mascareta en els interiors, i ha insistit que "la vida s'ha de normalitzar". Argimon ha argumentat que l'indicador clau és el nombre de pacients a l'UCI i ha indicat que es manté al voltant dels 50. Com a llindar per replantejar la situació, ha situat superar els 150 pacients a les UCI per Covid-19.

Argimon ha explicat que unes 4.800 persones han demanat la baixa automàtica per símptomes de Covid des que dimecres passat es va posar en marxa aquesta nova via per reduir els tràmits burocràtics als CAP davant l'alta transmissió comunitària del coronavirus. Representen un 15% de les baixes i no han detectat que s'hagi disparat el nombre de sol·licituds davant aquesta possibilitat de fer el tràmit de forma automàtica.



El conseller també ha insistit a avançar la quarta dosi de la vacuna de la Covid a la gent gran abans de la tardor perquè la població més vulnerable pugui arribar a aquesta època més protegida. Fa uns dies, el Departament de Salut va demanar al Ministeri de Sanitat que estudiés avançar la quarta dosi als majors de 80 anys.

Sobre la manca de professionals: "Tenim un problema"

D'altra banda, sobre la falta de professionals sanitaris, el titular de Salut ha reconegut que hi ha "un problema", després que el diari Ara ha publicat aquest dilluns que la meitat dels nous metges són de fora de Catalunya i que les places per estudiar Infermeria no cobreixen la demanda. "Durant 12 anys no s'ha fet res", ha afirmat el conseller, amb referència a la planificació de les places formatives, que és competència estatal.

El conseller ha advertit que aquesta situació no es resoldrà en un Consell Interterritorial ni en pocs mesos, perquè és un problema "d'arrel". "Ens hi hem de posar", ha assenyalat el conseller, que dilluns passat va demanar per carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que abordés "amb la màxima celeritat" els dos "reptes principals" del sistema sanitari, la "manca de professionals" i "l'infrafinançament crònic".