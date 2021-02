 Argimon nega que per ara es pugui parlar de repunt mentre segueixen les oscil·lacions en les dades de la pandèmia

Segueix la lleugera tendència a l'alça de la pandèmia dels últims dies a Catalunya, tot i que disminueix per primer cop el risc de rebrot en cinc dies i cau set punts, fins els 269. La velocitat de propagació o Rt, però, creix una centèsima més, fins a l'1,03, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies torna a disminuir i passa de 276,88 a 269,45. En vistes a aquesta tendència en aparença expansiva, el Govern ha decidit fer pocs retocs al gruix de restriccions vigents.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha apuntat que encara no es tracta d'una situació de repunt: "Com que la velocitat de la baixada s'ha reduït, l'Rt puja. Però al cap i a la fi, tenim una Rt al voltant de l'1, per la qual cosa no estem reduint pràcticament el contagi, però tampoc estem pujant". En tot cas, ara el Procicat decidirà setmana a setmana sobre les restriccions, per poder observar de forma més acurada l'evolució de la pandèmia.



El grup BIOCOMSC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que monitoritza la situació de la pandèmia, ha explicat en un tuit que "les dades globals milloren lentament", però l'empitjorament en algun municipi "amaga" aquesta millora en algunes zones, en situació d'estancament. Per això, afirmen que en els propers dies serà important veure si aquestes pujades "són transitòries" o porten a "l'empitjorament clar" d'algunes zones de manera sostinguda.



D'altra banda, continua la baixada d'ocupació dels hospitals, amb 1.786 pacients a planta, 38 menys que dijous, i 562 a les UCI, set menys. Els vacunats ja són 425.427 amb la primera dosi, davant dels 188.834 amb la segona. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores s'han declarat 1.614 casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 514.038 des de l'inici de la pandèmia. El 5,3% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu, per sobre del 5% considerat òptim per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per mantenir sota control la pandèmia. S'ha informat de 22 noves morts i el total és de 20.609 en tota la pandèmia.