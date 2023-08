Armengol autoritza l'ús del català, el basc i el gallec al Congrés per reflectir "l'Espanya real"

La nova presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha autoritzat l'ús del català, el basc i el gallec a la cambra baixa espanyola a partir d'aquest mateix dijous per tal que aquesta "reflecteixi molt més l'Espanya real". La socialista ha reivindicat la "pluralitat i diversitat" del país i ha instat els diputats electes a "abandonar els debats estèrils" en favor del debat i el diàleg.

"Defensar la democràcia parlamentària és preservar la diversitat que conviu en el nostre país", ha afirmat l'expresidenta del Govern balear. Tot plegat, en el discurs després de ser elegida presidenta de la cambra, per majoria absoluta i amb els vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG.

Armengol ha insistit a fer valdre "el compromís en la riquesa lingüística" que suposen totes les llengües i ha fet una crida als diputats electes per tal que "abandonin les pors i assumeixin que això és l'Espanya real". "Hem de fugir de les divisions i escapar de les posicions que ens empobreixen, i assumir que cada un pot defensar idees des de posicions diferents i inclús antagòniques", ha defensat.

L'expresidenta balear ha iniciat la seva primera intervenció com a presidenta de la cambra baixa fent ús del gallec, l'euskera, el català i el castellà. "Bos días, buenos días, egun on i bon dia", ha proclamat la socialista. "Es tracta de sumar, practicar el diàleg, i de 'hablar, falar, hitz egin i de parlar'", ha reivindicat també utilitzant totes les llengües.

Polèmica amb les fórmules d'acatament

Una de les primeres polèmiques d'Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats ha girat entorn de les fórmules d'acatament que han fet servir alguns diputats independentistes i de Sumar. El PP i Vox ho han criticat, però la dirigent socialista no ha estimat les queixes i ha assegurat que totes les promeses i jurament s'han "ajustat" tant al reglament de la cambra i les resolucions passades de la presidència de la cambra com a la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

Majoria absoluta en primera votació

Francina Armengol ha estat escollida aquest dijous nova presidenta del Congrés dels Diputats en primera votació, per majoria absoluta, amb els 178 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB i el BNG. Els socialistes han aconseguit tancar els vots després d'arribar a una entesa d'última hora amb els partits independentistes, al voltant de l'ús de la llengua a la cambra catalana, l'avenç en la desjudicialització i la investigació del cas Pegasus. La candidata del PP, Cuca Gamarra, ha obtingut 139 vots, els del seu partit i també els de Coalicació Canaria (CC) i Unió del Poble Navarrès (UPN). Els 33 diputats de Vox han votat el seu candidat, Ignacio Gil Lázaro.