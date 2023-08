Armengol és elegida presidenta del Congrés gràcies a l'acord 'in extremis' de Junts i ERC amb el PSOE

ERC i Junts per Catalunya han arribat a un acord amb el PSOE que ha permès que l'expresidenta balear Francina Armengol sigui la nova presidenta del Congrés dels Diputats. Els partits catalans han remarcat que els socialistes han atès les condicions fixades, algunes de les quals coincideixen, i que els pactes se circumscriuen només a la Mesa, i no a una eventual investidura.

Els juntaires han resolt la gran incògnita anunciant aquest matí un principi d'acord. Els punts són l'ús del català al Congrés i a la Unió Europea, la reobertura de la comissió d'investigació sobre les "clavegueres de l'Estat" i la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A. La formació avisa que el pacte "es limita a la configuració de la mesa" i no afecta negociacions posteriors.

"El govern espanyol ja ha fet efectiva la petició a la Comissió Europea perquè el català, el basc i el gallec siguin inclosos en el règim lingüístic", asseguren sobre l'ús de la llengua. Segons Junts, el ministre d'Afers Exteriors en funcions, José Manuel Albares, ha enviat una carta a la presidència del Consell d'Europa per tal que aquest tema s'inclogui en l'ordre del dia del Consell General que tindrà lloc el 19 de setembre per la seva aprovació.

El partit ha celebrat una executiva per fixar el sentit de vot en el temps de descompte, a partir de les vuit del matí, mentre que la sessió constitutiva de la cambra baixa ha començat a les 10 del matí. Els set diputats de JxCat, amb Míriam Nogueras al capdavant, han estat clau per a decantar la balança, i l'anomenat bloc progressista ha sumat 178 vots dels 350 diputats que han votat en la sessió constitutiva.

La candidata socialista s'ha imposat per majoria absoluta gràcies als vots de PSOE, Sumar, PNB, EH Bildu, ERC i Junts a l'alternativa popular per a presidir el Congrés, que era Cuca Gamarra, que s'ha quedat als 139 vots del PP, UPN i CC. Vox ha votat al seu candidat, Ignacio Gil Lázaro, que ha sumat 33 vots, sabent ja que no sumaven amb els populars i també sense acord amb els d'Alberto Núñez Feijóo per tenir un lloc a la Mesa.



Miriam Nogueras i altres diputats de Junts arribant aquest dijous al Congrés. — Rodrigo Jimenez / EFE

Des de les eleccions del 23-J, Junts ha mantingut les converses i negociacions per a la Mesa del Congrés en l'absolut hermetisme. El silenci el va trencar aquest dimecres l'expresident Carles Puigdemont, en advertir el PSOE que "calen fets comprovables abans de comprometre cap vot", sigui per la Mesa o per a una eventual investidura.

ERC confirma el vot a Armengol

ERC també ha confirmat aquest dijous el seu vot per a Francina Armengol com a presidenta de la Mesa del Congrés dels Diputats. Ho ha anunciat el líder de la formació a Madrid, Gabriel Rufián, en una roda de premsa pocs minuts abans de l'inici de la sessió constitutiva de la cambra baixa. "Aquesta nit ha estat bastant llarga", ha dit acompanyat d'altres diputats i senadors del partit.

"És un acord per la Mesa, no és res que tingui a veure amb la investidura", ha puntualitzat, recordant que això requereix un altre procés, una altra negociació i un altre acord. "S'haurà de negociar des del primer dia, després d'aquest primer acord", ha advertit el portaveu republicà, assegurant que utilitzaran la seva "força negociadora".

Rufián ha recordat les seves condicions per votar la candidata socialista en la sessió constitutiva, coincidents amb les acordades entre PSOE i Junts, i "que s'han complert". "Vam posar preu als nostres vots. El vot d'ERC se sua", ha apuntat, assegurant voler ser "part de la solució".

Gabriel Rufián, diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, en una atenció als mitjans prèvia al ple de Constitució de les Corts Generals, a Madrid. — Javier Barbancho / ACN

D'una banda, garantir l'ús del català i les altres llengües oficials de l'estat en sessions parlamentaries, per "normalitzar una cosa que era bastant anormal", també a la Unió Europea. El pacte preveu una llei orgànica perquè el català sigui llengua plenament oficial en totes les institucions de l'Estat -inclosa la Justícia- i d'ús des de la primera sessió plenària al Congrés.

Un altre acord és conformar una comissió d'investigació entorn del Catalangate i el cas Pegasus. I finalment "continuar amb el procés de desjudicialització del conflicte polític". Segons un segon comunicat dels republicans, "l'Estat es compromet amb la fi de la repressió relacionada amb l'1-O contra l'independentisme per les 'vies legals necessàries'".

Gestos del PSOE

Durant les últimes hores s'havien intensificat els gestos per part del PSOE per a intentar aconseguir els vots independentistes. Per exemple, l'expresident espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va allargar la mà aquest dimecres en comprometre's a "desplegar" l'ús del català a les institucions europees durant la presidència espanyola de la UE.

També es llegeix que ho és l'aposta per l'expresidenta balear Francina Armengol, un nom amb bona acollida a les files de Sumar, però també entre les files nacionalistes i independentistes. Com a cap de l'executiu balear va destacar per les bones relacions amb la Generalitat i per oposar-se a l'aplicació del 155.