Arran assalta la segona residència de Piqué a la Cerdanya per denunciar la crisi d'habitatge que viu la comarca

Membres d'Arran, l'organització juvenil de la CUP, han assaltat la segona residència de luxe de Gerard Piqué a la Cerdanya per denunciar la crisi d'habitatge que viu la comarca, on 6 de cada 10 cases són segones residències. L'entitat ha compartit un vídeo a les xarxes socials sortien diversos membres fent pintades per denunciar "el monocultiu turístic que ofega el Pirineu".

"Estàs farta d'haver de marxar a viure a fora per no poder pagar un habitatge digne a la Cerdanya?" Així diu el vídeo que Arran ha publicat i que ensenya com pinten "Fora pijos" a les parets de la casa de l'exfutbolista. "Són els culpables que haguem de currar una mitjana de 14 hores al dia, servint el seu copeo i el seu tardeo per cobrar un sou mínim", denuncien.

🫵❌Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué



🌱Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria



💥Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR — Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024

Segons han explicat a Instagram, aquesta acció s'emmarca en una campanya amb què Arran vol "passar a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega els Pirineus". "Mentre tu marxes perquè no pots pagar el lloguer, el 64% dels habitatges són segona o tercera residència", denuncia el col·lectiu de l'esquerra independentista.

Una protesta en defensa de l'habitatge assequible

Diumenge va tenir lloc una manifestació en defensa de l'habitatge assequible als Pirineus. La protesta va bloquejar la carretera C-16 a Berga durant uns 40 minuts, coincidint amb l'habitual trajecte de tornada de moltes persones des de l'Alt Berguedà, la Cerdanya i altres punts de muntanya cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Rere el lema 'Territori de vida, no de pas', van protestar contra les grans infraestructures encarades al turisme i el problema que suposen les segones residències a les comarques de muntanya, on el preu d'aquests habitatges ha encarit el global del mercat immobiliari i ha complicat l'accés de la població autònctona a una llar.

Bernat Llavaquiol, de la plataforma Pirineu Viu, va subratllar que la dedicació al turisme de la Cerdanya ha provocat que hi hagi poblacions amb més d'un 80% de cases dedicades exclusivament a segones residències, la qual cosa fa que els joves no puguin trobar habitage assequible i s'hagin de traslladar a comarques veïnes com el Berguedà. A més, la manca d'alternativa econòmica provoca que els llocs de feina que s'oferten siguin de poca qualitat i precaris.