Arranca a València Rodant, l’alternativa ètica per demanar menjar a domicili

Carlos Iglesias i José Forés tenen una llarga experiència com a riders, repartint menjar a domicili per a grans multinacionals com Deliveroo o Glovo. De fet, va ser treballant en aquesta primera on es van conèixer i allí van participar en la lluita per dignificar les condicions laborals dels repartidors a través del col·lectiu Riders x Derechos de València. Llavors van impulsar la denúncia contra Deliveroo a Inspecció de treball per aconseguir ser reconeguts com a empleats de l’empresa i no com autònoms que hi prestaven un servei, i també una vaga de riders l’octubre del 2017. "Llavors Deliveroo va intentar comprar-nos i jo ja vaig dir prou i me’n vaig anar", explica Carlos Iglesias.



Des de llavors ha treballat de repartidor en pizzeries fins que fa uns mesos van decidir tirar endavant una alternativa a les grans multinacionals de plataforma, seguint els exemples d’altres cooperatives creades pels mateixos riders, com Mensakas, a Barcelona, La Pájara a Madrid, Zámpate a Saragossa, o Botxo Riders a Bilbao. A l’igual que aquests altres projectes, Rodant forma part de la Federació Internacional de Cooperatives d’Ecomissatgeria CoopCycle, el que els permet utilitzar una aplicació pròpia, dissenyada expressament des d’aquest espai i que va ser premiada per l’Ajuntament de París el 2018.

"Creiem que podem millorar molt la feina que fan aquestes multinacionals, no soles pel que fa a les condicions laborals, sinó també pel que fa a l’atenció als clients i les condicions pels restaurants"

"Tenim una llarga experiència en aquest camp –continua Iglesias- i creiem que podem millorar molt la feina que fan aquestes multinacionals, no soles pel que fa a les condicions laborals dels treballadors, sinó també pel que fa a l’atenció als clients i les condicions pels restaurants col·laboradors". En el camí cap a constituir-se en cooperativa, Iglesias i Forés van unir-se a Ulises Benito i Vicent Chanzá, que acaben de conformar la resta de l’equip. Així, s’han donat uns deu dies per començar els primers serveis, un cop finalitzada de forma exitosa una campanya de micromecenatge que els ha permès reunir 9.000 euros. Aquests diners serviran per finançar les inversions inicials en material, com les bicicletes, lloguer del local, vestuari apropiat i recipients per transportar el menjar. També tenen ja tancats els contactes amb una vintena de restaurants –sobretot dels barris de Russafa, Cabanyal i Benimaclet- així com els principals mercats de la ciutat, ja que volen combinar el repartiment de menjar a domicili amb els serveis de missatgeria programada.

Atenció al client i comerç de proximitat

"Ens volem centrar en un sector oblidat per les grans empreses de distribució, que és el comerç de proximitat, els xicotets negocis de restauració o alimentació dels barris –continua Iglesias-. A les multinacionals no els interessa aquest mercat, el menyspreen o li imposen condicions abusives. Així si, per exemple, a McDonald’s li cobren el 20% del preu del menú per portar-lo a les cases, a un restaurant familiar li poden imposar el doble. Per això, molts restaurants ens estan preguntant ja quan comencem, perquè amb els temps que corren molta gent demana el menjar a domicili i un servei com el nostre els resulta imprescindible".



Iglesias també destaca una millora en l’atenció al client respecte a les altres aplicacions: "Ens hem autoimposat la norma de no repartir a més de tres quilòmetres i mig del restaurant, per tal de garantir que el menjar arribarà calent i en condicions, un detall que no interessa a les grans empreses, que et prometen portar-te menjar de qualsevol lloc però els és igual la qualitat".



A més, des del compromís social que ofereix Rodant, també inclou el funcionament horitzontal de la cooperativa, amb torns rotatoris entre oficina i bicicleta, els preus justos per a restaurants i consumidors, l’aposta per la mobilitat sostenible i la normalització del valencià.