Arrels atén 3.283 persones sense llar a Barcelona el 2023, la xifra més elevada fins ara

Continua creixent el sensellarisme a Barcelona. La Fundació Arrels ha atès 3.283 persones sense llar durant el 2023 a Barcelona, un 7% més que l'any anterior, segons dades provisionals. L'entitat sosté que la xifra, la més elevada des que té registres, posa en relleu la necessitat que hi ha a la ciutat d'oferir més recursos i mecanismes de prevenció. La majoria eren homes, el 87%. Del global de persones ateses, 2.700 han trucat a la porta de la fundació i 783 han estat visitades al carrer per voluntaris. Gairebé 1.500 han visitat per primera vegada el centre en recerca d'ajuda.

"Haver atès 3.283 persones durant l'últim any no és una bona notícia, al contrari. La majoria són persones que no tenen un lloc on viure ni on passar la nit. Aquestes dades evidencien que, tot i els esforços de l'administració pública, els recursos bàsics que tenim a Barcelona per a persones que viuen al carrer són insuficients", ha dit Ferran Busquets, director d'Arrels. En aquest sentit, ha explicat que els últims cincs anys la fundació ha atès anualment més de 3.000 persones, a excepció de l'any 2021.

Per serveis, 2.703 persones han fet ús del centre obert de l'entitat, un 13% més que l'any 2022. La majoria d'aquestes persones buscaven un lloc d'aixopluc on descansar. Gairebé mig miler de persones (485) han fet ús dels serveis higiènics; 1.083 s'han canviat de roba o han demanat una manta o un sac de dormir, i 444 persones han guardat de manera estable les seves pertinences. A banda, 1.344 persones han anat al centre a demanar orientació i assessorament sobre els recursos que existeixen a la ciutat per a persones sense llar.

L'equip d'Arrels ha visitat 784 persones que viuen a la intempèrie durant el 2023. Els que es troben en aquesta situació solen ser persones amb una situació de vulnerabilitat molt elevada i cronificada. En un recompte nocturn organitzat el 13 de desembre, l'entitat va localitzar 1.384 persones dormint al ras a Barcelona.



Una cinquantena de persones sense llar han mort el 2023

Arrels ha garantit l'allotjament a 267 persones el 2023, 21 de les quals han començat a viure en un pis gestionat per la fundació. La majoria d'aquestes viuen en pisos, més d'un centenar dels quals són individuals. També han garantit allotjament a persones amb un estat de salut fràgil a l'equipament residencial Llar Pere Barnés i, durant les nits, a l'espai del Pis Zero. L'accés a un allotjament va acompanyat sempre de suport social.

L'entitat ha conegut la defunció de 55 persones que dormien al ras durant el 2023. De la cinquantena de persones, 22 vivien directament al carrer, i Arrels en coneixia personalment 34.

L'atenció social que s'ha dut a terme de manera continuada ha estat possible gràcies a 340 voluntaris. A més, de manera puntual, 510 persones s'han sumat al recompte del 13 de desembre. A banda, 2.324 ciutadans han contactat preocupats per la situació de persones que viuen al carrer als seus barris durant el 2023.