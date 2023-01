Arrels atén més de 3.000 persones sense llar a Barcelona durant el 2022, un 22% més que l'any anterior 

Creix el sensellarisme a Barcelona. La Fundació Arrels ha atès un total de 3.062 persones sense llar a la ciutat durant el 2022. Són 933 persones en situació de sensellarisme més que el 2021, en percentatges, un 22% més que l'any anterior. Segons les dades provisionals de l'entitat, el 87% dels atesos eren homes i el 13% dones. Del total de perosnes ateses, el 45% es posava en contacte amb la fundació per primera vegada.

Aquestes xifres es refereixen a totes aquelles persones en situació de sensellarisme que, durant l'any passat, han estat ateses per la fundació, ja sigui visitant-les directament al carrer, perquè han accedit al centre obert a demanar orientació o a fer ús dels serveis bàsics o bé perquè viuen en algun dels allotjaments que gestiona l'entitat.

En concret, la fundació ha visitat 955 persones al carrer. Pel que fa al centre obert, hi han passat unes 2.400 persones que necessitaven un lloc on resguardar-se durant el dia, fer ús de serveis bàsics o bé rebre assessorament. Aquesta última xifra representa un 29% més de persones sense sostre que han acudit a un dels centres que gestiona Arrels.

Al llarg del 2022, 588 persones sense llar han fet ús del servei de dutxa, 995 han utilitzat el rober i 484 han pogut guardar de manera estable a la consigna les seves pertinences i documentació. En aquest sentit, 1.177 persones han demanat orientació i assessorament sobre els recursos que existeixen a Barcelona per a persones sense sostre.

L'entitat també assenyala que ha garantit allotjament estable a 268 persones, la majoria de les quals s'han quedat a pisos de la fundació. "També hem garantit l'allotjament a la Llar Pere Barnés, on resideixen persones que han viscut al carrer i que tenen un estat de salut fràgil; i hem ofert un espai nocturn per descansar i sentir-se protegit al Pis Zero", detalla l'entitat. Una trentena de persones han començat a viure en un habitatge per primera vegada, el que suposa un augment respecte a l'any passat.

43 persones sense llar han perdut la vida

Per altra banda, la Fundació Arrels ha acompanyat en la mort 43 persones sense llar que coneixia, ja sigui perquè les visitava al carrer, venien al centre obert o vivien en alguns dels allotjaments. A l'octubre es va celebrar conjuntament amb altres entitats un acte per recordar les persones que havien viscut al carrer i que havien perdut la vida.

Actualment l'entitat compta amb una xarxa de voluntaris que s'impliquen durant tot l'any en ajudar a persones sense llar. "El suport que rebem per part de la ciutadania i la seva preocupació i implicació amb les persones sense llar són clau per poder transformar aquestes situacions, garantir drets i millorar la vida de les persones", afirma el director de la fundació, Ferran Busquets. Al mateix temps, ha recorda tque al llarg de l'any passat, fins a 2.526 persones van trucar per telèfon preocupades perquè un veí o veïna vivia al ras al seu barri.

Més recursos contra el sensellarisme

Just aquesta setmana el Govern ha anunciat que reforçarà les polítiques per fer front al sensellarisme amb un milió d'euros extraordinari i subvencionarà també la tasca de la Fundació Arrels, que a finals d'octubre alertava que es trobava en una situació econòmica complicada per la inflació i l'increment d'usuaris.

La mesura s'emmarca dins del pla que el Govern va aprovar el març per fer front al sensellarisme i que establia la coordinació amb tots els municipis de més de 50.000 habitants, que hauran de facilitar recomptes periòdics de quanta gent sense sostre hi viu. Es preveu que les primeres dades arribin d'aquí poques setmanes.

El milió d'euros extraordinari, provinent del fons de loteries que es destina a qüestions socials, es destinarà a diverses accions amb especial èmfasi en el sensellarisme femení i les persones amb malalties cròniques o altres necessitats especials.