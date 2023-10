Arrenca el grup de treball sobre el llop per si s'arrela una població estable a Catalunya

Arrenca un nou grup de treball anticipar-se a una possible presència de més exemplars de llop a Catalunya. La seva missió principal és consensuar amb els sectors implicats les accions per a la prevenció i la gestió del conflicte amb el llop si finalment s'arrela una població estable a Catalunya.

El Grup de Treball del Llop a Catalunya està liderat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i s'ha reunit per primera vegada aquest dimecres a Barcelona. Està integrat per representants del sector ramader, l'ambiental i experts, a banda de la mateixa administració.

Segons el Departament, es pretén que serveixi per concretar accions per millorar la coexistència entre el llop i les poblacions locals, anticipant-se a un possible escenari de futur. Entre els objectius del nou òrgan també hi ha el de facilitar sinergies i teixir relacions entre tots els actors socials, en especial les organitzacions professionals agràries i ramaderes i el tercer sector ambiental.

Reunió a Barcelona per constituir el grup. — Govern de la Generalitat

Sense pla per reintroduir el llop

Mentre la plataforma Grup Llop Catalunya -que aplega entitats ecologistes i animalistes- aposta per "afavorir la recuperació de les poblacions de llop a Catalunya", els ramaders tenen "pànic" a què es formi o arribi alguna llopada, com reconeixia Joan Guitart, d'Unió de Pagesos. La Generalitat no té en marxa cap programa de reintroducció del llop a Catalunya i no es planteja tenir-lo. L'administració es troba així a mig camí: sense afavorir activament la reintroducció de l'animal, tampoc vol posar-hi impediments si s'hi estableix de manera natural.

Les poblacions de llop pràcticament van desaparèixer de Catalunya a inicis del segle XX. Va ser a partir de l'any quan 2003 es van començar a fer-ne les primeres identificacions, sobretot a la zona del Cadí i del Ripollès. Actualment, només hi ha individus aïllats que provenen de la població de llops presents a França.

Durant els darrers 20 anys s'hi han detectat una vintena d'exemplars (ara com ara n'hi hauria 4 o 5, segons les darreres dades), entre els quals dues femelles solitàries, però cap evidència de reproducció. Aquest 2023 només s'ha constatat un dany causat pel llop, al Moianès.