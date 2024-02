Arrenca el judici a Dani Alves per agressió sexual en una discoteca

Comença aquest dilluns el judici a l'exfutbolista brasiler del Barça Dani Alves per una pressumpta agressió sexual a una dona en una discoteca de Barcelona el 31 de desembre del 2022. Després d'un any de presó preventiva ―des del 20 de gener del 2023―, de canviar dues vegades d'advocats i de versió dels fets, l'exblaugrana serà jutjat per l'Audiència de Barcelona i s'enfrontarà a una possible pena de 12 anys de presó, una indemnització de 150.000 euros, que ja ha pagat, 10 anys de llibertat vigilada i 10 anys de prohibició o aproximació a la víctima.

Malgrat que Alves continúa defensant la seva innocència, les proves contra ell són prou sòlides des del principi. L'acusació particular demana 12 anys per agressió sexual, però la fiscalia rebaixa la pena fins a 9. El judici ha aixecat gran expectació mediàtica i s'espera que finalitzi dimecres al vespre.

Canvis en el relat

En un inici Alves negava conèixer la jove, després va al·legar que va ser ella qui va incitar al sexe i finalment que va ser una penetració vaginal consentida pels dos. A més, a l'escrit de defensa pel judici, l'exjugador assegura que anava molt begut. Cap d'aquestes versions li ha permès sortir de la presó, així com tampoc ho ha fet l'estratègia de demostrar un arrelament a Catalunya que minimitzaria el risc de fugida.



Alves està en presó preventiva des del 20 de gener de 2023

D'altra banda, segons la Fiscalia i la versió de la dona mantinguda des del primer dia, Alves i un amic seu van convidar-les a ella, a una amiga i a la seva cosina al reservat de la discoteca Sutton. Després de ballar una estona, el brasiler va agafar la mà de la noia i la va acostar a la zona del penis. Ella va apartar la mà de seguida.

Minuts més tard, Alves va conduir-la amb insistència fins a un lavabo del reservat, on la va començar a grapejar i no la va deixar sortir. Li va aixecar el vestit, va intentar obligar-la a fer una fel·lació i també la va agredir físicament. La denunciant, davant l'actitud violenta d'Alves i les dificultats per escapar, es va sentir "impressionada i sense capacitat de reacció".

En última instància, Alves la va penetrar sense consentiment i la va deixar allà, al lavabo, i va tornar a la taula del reservat. Quan la noia va sortir, va acudir ràpidament a la seva cosina i va explicar els fets al personal de la discoteca, que va activar immediatament el protocol contra agressions sexuals.

Indicis contra Alves

El relat de la noia s'ha corroborat per diverses càmeres de seguretat de la discoteca, per testimonis, empremtes dactilars d'ella al lavabo, ADN d'ell a la roba i la vagina d'ella i lesions que ella va patir que encaixen amb la versió dels fets. Alves continua afirmant la seva innocència i assegura que anava molt ebri aquella nit, un detall que no havia mencionat prèviament. En el cas que fos condemnat, la defensa pretén posar sobre la taula l'atenuant d'embriaguesa.



En els últims mesos, la defensa de l'exblaugrana, tant el seu segon advocat, Cristobal Martell, com l'advocada actual, Inés Guardiola, ha intentat negociar un pacte de conformitat amb la fiscalia i l'acusació particular, però ara per ara no han arribat a bon port: l'acusació particular demana uns anys de presó que la defensa no accepta.

Està previst que aquest dilluns comencin les qüestions prèvies, que declari Alves, malgrat que podria fer-ho al final de tot del judici, i que parlin 6 testimonis. Dimarts es preveuen fins a 22 testimonis i dimecres serà el torn dels informes pericials, l'interrogatori del jugador, si és que encara no s'ha fet, les conclusions, els informes finals i l'últim torn de paraula de l'acusat.