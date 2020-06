Arrenca el judici contra els dos únics joves en presó preventiva per les protestes contra la sentència del Procés

Vuit mesos i mig després de l'inici de les protestes contra la sentència del judici del Procés emesa pel Tribunal Suprem, l'Audiència de Girona ha començat a jutjar l'Ibrahim i el Charaf, els dos únics joves que continuen en presó preventiva arran de les mobilitzacions. Ambdós estan tancats a Puig de les Basses (Figueres) des d'aleshores i mentre el grup de suport i nombroses entitats socials i polítiques en reclamen l'alliberament, la Fiscalia els reclama nou anys de presó i la Generalitat, que exerceix l'acusació particular, tres anys i mig.



En concret, l'acusació assegura que els dos joves -de 18 i 19 anys- van llançar pedres contra una furgoneta dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i van lesionar dos agents durant les protestes que hi va haver la matinada del 17 d'octubre a Girona, fets que ells neguen. Se'ls acusa dels delictes de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus.

Protestes en contra del "racisme institucional"

Amb l'inci del judici s'han convocat mobilitzacions de suport als dos joves. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha qualificat de "racisme institucional" el procés judicial contra l'Ibrahim i el Charaf. "Aquestes persones, per ser catalans d'origen marroquí, migrants, pateixen aquest racisme institucional. Són els únics que estan a la presó per les protestes per la sentència del 1-O, i som aquí per a demanar la seva llibertat", ha assegurat en declaracions als mitjans. La concentració de suport s'ha convocat davant el Palau de Justícia de Girona, amb la presència també de l'ANC, la CUP i l'Espai Antiracista, entre d'altres.

A la concentració, en la qual hi han participat unes cent persones, han desplegat una pancarta amb el lema "Llibertat Charaf i Ibrahim" i n'han reclamat l'absolució. Les entitats i col·lectius que han convocat la protesta han criticat "el racisme institucional" que han patit els dos encausats, i han afegit que porten ja nou mesos en presó provisional "injustificada i arbitrària" simplement "per la seva nacionalitat". A més, han considerat que el judici és un nou capítol "de persecució contra la dissidència i el dret a manifestar-se".