Arrenca el judici contra les set activistes acusades de tallar les vies d'FGC durant la vaga feminista de 2018

Les set activistes encausades pel tall de vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) durant la vaga feminista de 2018 s'enfronten a partir d'aquest dilluns al judici, que durarà quatre dies. La Fiscalia demana tres anys per a cada una de les afectades, veïnes de Sant Cugat del Vallès, per un delicte de desordres públics agreujats. També se'ls reclama més de 26.000 euros de responsabilitat civil per danys i perjudicis a FGC.

Aquest dilluns les set activistes s'han presentat als Jutjats de Terrassa rodejades de més d'una seixantena de persones que han donat suport a les joves de 8Mil Motius, el col·lectiu de suport a les encausades. La concentració ha comptat amb la presència de diferents col·lectius feministes, com Hora Bruixa, el grup antirepressiu del moviment de l'habitatge Olzinelles Absolució, el grup de suport a les Detingudes 23S dels CDR o la Plataforma d'Afectades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (PAICAM). També hi havia les organitzacions polítiques CUP Sant Cugat, Endavant OSAN Sant Cugat i Arran Sant Cugat.

Persecució "política" al moviment feminista

Els fets jutjats es remunten al 2018, durant la primera vaga feminista del 8-M, quan un piquet va tallar les vies del tren dels FGC a l'estació de Sant Cugat. Els Mossos d'Esquadra van detenir tres activistes i en van identificar set. L'acció a l'estació d'FGC es va fer en un moment en què l'empresa no tenia cap protocol per fer front a actituds masclistes. Denunciaven que "un 17,1% de les agressions masclistes que es fan a l'espai públic passen en el transport públic".



La primera denúncia contra les manifestants la va interposar Mossos d'Esquadra i la mateixa empresa pública de FGC, que després es van retirar del procés un cop la Fiscalia va actuar d'ofici.

En declaracions als mitjans de comunicació després de la primera jornada del judici, les encausades denuncien que el seu cas respon a una persecució "política" al moviment feminista. "Ens jutgen per feministes", ha exclamat a les portes del judici una de les portaveus de 8 Mil Motius, Maria Garcia. El col·lectiu, que s'ha concentrat a les portes dels Jutjats de Terrassa per donar suport a les encausades, defensa que "lluitar per un món just i exercir el dret a la protesta no és delicte".

Garcia ha titllat el judici contra les activistes de Sant Cugat de "judici de la vergonya" i reivindica la força del moviment feminista per marcar l'agenda política i "fer trontollar i qüestionar les estructures de poder". És per això que una de les encausades, Elena Ramis, assegura que "l'única sentència justa és l'absolució".



Les dones de 8milMotius no són les úniques encausades per formar part d'un piquet en una vaga feminista. Cal recordar que a principis de l'any passat, la jutge del Penal 1 de Manresa va condemnar a sis mesos de presó a tres de les deu feministes que van tallar el trànsit a la carretera BV-4511, a Santpedor, durant la vaga del 8-M del 2019 a la capital del Bages. El grup de suport Hi Érem Totes va titllar el judici de "despropòsit absolut".