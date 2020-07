Arrenca el judici per desobediència als membres de la mesa del Parlament de la passada legislatura i Mireia Boya 

Poc minuts després de les 10h d'aquest dimarts ha arrencat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el judici per desobediència als membres independentistes de la mesa del Parlament de l'anterior legislatura i a l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. Prèviament, al voltant d'un centenar de persones han acudit a la convocatòria de partits i entitats independentistes per donar-los suport a l'exterior del recinte judicial, situat al passeig Lluís Companys de Barcelona. Entre els assistents hi havia el president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident de la cambra Josep Costa. S'hi han cridat consignes com "Democràcia" i "No esteu sols".



El judici, que s'allargarà tres dies, enfronta Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís M. Corominas i Lluís Guinó (JxCat, tot i que en el moment dels fets representaven Junts pel Sí, com Simó) i Mireia Boya a una petició de la Fiscalia d'un any i vuit mesos d'inhabilitació, a més d'una multa de 30.000 euros per cada un, per presumpta desobediència al Tribunal Constituir i tramitar resolucions vinculades al Procés.



L'Advocacia de l'Estat demana les mateixes penes excepte per a Boya, per a qui demana 24.000 euros de multa, a banda de la inhabilitació. Per la seva banda, l'acusació popular de Vox demana 12 anys de presó per grup criminal, dos anys d'inhabilitació per desobediència i 3,2 milions d'euros de multa a cadascun.

A la concentració de suport també hi havia membres de JxCat, com Laura Borràs i Eduard Pujol; d'ERC, com Marta Vilalta i Ernest Maragall; de la CUP, com Maria Sirvent; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, o el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. El judici havia d'arrencar inicialment l'octubre de 2019, però s'ha anat endarrerint per qüestions diverses i, de fet, la d'aquest dimarts és la quarta data d'inici. En primer terme s'havia de fer al Suprem, però finalment es va traslladar al TSJC.



El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat que "tots els demòcrates haurien d'agrair als membres de la Mesa del Parlament de Carme Forcadell que no es convertissin en òrgan censor", ha emmarcat el judici en una "causa general contra l'independentisme" i ha reivindicat que al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. La pròpia Carme Forcadell també s'ha pronunciat a través d'un article al diari Ara: "Hem vist com alguns tribunals volen convertir la mesa en un òrgan censor, i no ho podem permetre, com a demòcrates i com a ciutadans no podem permetre que la censura entri al Parlament de Catalunya", hi assegura.



El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha manifestat que seran jutjats "per haver donat veu i haver organitzat un debat sobre el dret a l'autodeterminació". Amb relació a les actuacions de Simó, Barrufet, Corominas, Guinó i Boya, Pujol ha afegit que "el que van fer responia a una causa digna, al debat, al joc i a l'expressió democràtica" i que els actuals diputats independentistes mantenen la voluntat de poder parlar de qualsevol cosa al Parlament.