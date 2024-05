Arrenca el pla alternatiu a Rodalies amb canvis a l'R4, que arriba a Cerdanyola i no a Fabra i Puig com estava previst

Les línies R4, R3, R7 i R1 de Rodalies han arrencat el servei aquest dilluns amb el pla alternatiu establert després de l'avaria provocada pel robatori de cable de diumenge però amb modificacions. En concret a l'R4 Nord, ja que els trens havien d'arribar fins a Fabra i Puig però de moment només ho fan fins a Cerdanyola del Vallès. Des d'allà, hi ha un servei d'autobusos per arribar a Fabra i Puig. En aquesta línia hi circulen el 33% dels trens habituals en hora punta i la meitat la resta del dia.

A l'R4 sud se circula fins a l'Hospitalet de Llobregat i a l'R1 i l'RG1 fins a Badalona i allà es deriven els viatgers al metro. El servei a l'R3 és entre Puigcerdà i Montcada Ripollet, amb dos trens per hora i sentit, i el servei de l'R7 es fa amb autobusos.

A l'R4 Nord, s'insta els viatgers de Manresa, Terrassa i Sabadell a fer servir els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i als de Montcada a l'R2. Als usuaris de l'R4 Sud se'ls insta a enllaçar amb la línia 1 de Metro i també a la 5 a Cornellà. També s'encamina al Metro als viatgers que amb l'R1 arribin a Badalona, també als que ho facin amb l'R4 Sud. A l'R3, hi ha servei entre Puigcerdà i Montcada Ripollet, a partir d'allà servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig, on els viatgers poden continuar amb la línia 1 de Metro.

Pel que fa a l'R7, els usuaris poden viatjar fins a Cerdanyola amb l'R4 i des d'allà s'ha establert un servei d'autobusos fins a l'estació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Una altra alternativa és l'autobús Exprés 3. L'R8, l'R2 sud, l'R2 Nord, l'R11 i els regionals sud són els únics sense afectacions.



D'altra banda, els trens INtercity que circulen per ample convencional faran el servei amb doble tracció -per cap i cua- per evitar moviments en buit a l'àmbit de Barcelona. Per tal d'informar els passatgers i encaminar-los, Renfe ha reforçat el personal d'informació i atenció al client a les estacions. Així, s'han sol·licitat 46 nous agents de reforç per torn.

El director de Rodalies assenyala els Mossos

El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha insistit que els responsables de seguretat ciutadana són els Mossos d'Esquadra i per això els ha instat a posar fi a la "xacra" dels robatoris de coure. Ha afegit que la seguretat que aporten Renfe i Adif és "complementària". En declaracions a TV3, ha dit també que són els Mossos els que han d'establir si el que va passar aquest diumenge va ser un sabotatge a través de la investigació iniciada.

Carmona ha reconegut les dificultats de mobilitat en aquest primer laborable amb la incidència i ha assegurat que s'estan "ultimant les tasques" perquè l'R4 pugui arribar a Fabra i Puig com s'havia previst inicialment -de moment només ho fa fins a Cerdanyola-.

Segons dades de Rodalies, aquest any s'han produït fins a 46 robatoris de coure que han afectat la xarxa ferroviària. Carmona ha carregat contra un nou "acte vandàlic intolerable", que impedeix des d'aquest diumenge oferir el servei de trens a part dels 400.000 usuaris diaris de Rodalies.