Arrenca la primera gran jornada de protestes dels pagesos contra la burocràcia i els alts costos

La pagesia catalana inicia la primera gran jornada de protestes, organitzades per la Plataforma 6-F, contra l'excés de burocràcia i els costos desmesurats, entre d'altres. Se suma així a les mobilitzacions a França per la situació límit que viu el sector. Al llarg de la jornada, s'han convocat una desena de talls de carreteres i tractorades a les principals carreteres del país, que ja han començat a registrar les primeres afectacions.

Entre d'altres, es registren talls a l'A-2 entre Bell-lloc d'Urgell i Lleida per una marxa lenta i també entre Golmés i Tàrrega. Estan tallades la C-252 a Torroella de Fluvià i la GI-634 a Verges; i hi ha afectacions a l'LP-3322 Linyola-Bellcaire d'Urgell, l'LV-2001 Mollerussa-Torregrossa, l'N-340 Santa Margarida i els Monjos-Vilafranca i l'N-II en el tram Gomés-Sidamon. A la C-55 Callús-Sant Mateu de Bages cap a Abrera, l'LP-322 Vila-Sana-Linyola i a l'L-200 Miralcamp-Puigròs cap a Mollerussa també es registren incidències.

L'AP-7 també ha quedat amb la circulació interrompuda a Santa Perpètua de Mogoda i a Montblanc. Hi ha talls a Vic i a Parets del Vallès (C-17) i a Sant Fruitós del Bages (C-25 i C-16). A les Terres de l'Ebre hi ha una concentració a la N-340 a l'Aldea i marxes lentes des de Móra d'Ebre fins a Gandesa.

Què reclamen?

El sector lamenta les traves de l'administració i exigeixen que es posi límit a les importacions de productes d'altres països, així com reduir uns costos de producció que consideren "inassumibles". Reclamen posar fi als abusos que pateixen els petits productors obligats a vendre per sota de preu de cost, uns plans estratègics de la Política Agrària Comuna (PAC) adaptats a la realitat mediterrània, solucions per als danys de fauna i acabar amb la competència deslleial de productes importats de fora de la Unió Europea.

També reclamen posar fi a la burocràcia que els "perjudica greument". Una de les gotes que ha fet vessar el got ha sigut l'obligatorietat de presentar un quadern de camp digital, una exigència de la Unió Europea que el sector considera que el Govern espanyol ha "centrifugat" el cost d'aquesta digitalització als productors. En aquest document han de quedar unificats els registres existents d'informació agrària i és indispensable per accedir als ajuts europeus.

A les reivindicacions, també s'hi sumen les restriccions que el Govern ha aplicat per pal·liar els efectes de la sequera.

També hi ha convocades mobilitzacions pel següent dimarts, dia 13, en aquest cas impulsades per Unió de Pagesos, l'organització majoritària al camp català. El malestar del sector és comú arreu d'Europa.