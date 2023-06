Arrenquen casals i colònies d'estiu amb la sequera i les desigualtats sobre la taula

Milers d'infants i joves han arrancat aquest dilluns dia 26 de juny les colònies i casals d'estiu arreu de Catalunya. Després de la finalització del curs escolar el passat dijous, els més petits de la casa han passat dels pupitres, els llibres i els apunts a l'educació a través del lleure, l'aire lliure i la convivència amb altres infants.

L'oferta de colònies i casals d'estius a casa nostra evoluciona i les activitats es redrecen cap a les necessitats i reclams de joves, adolescents i infants, així com dels seus pares. I també hi seran presents temes d'actualitats com la sequera o les desigualtats, amb diverses beques que pretenen garantir l'accés de tots a aquesta oferta estiuenca.

Per la seva part, les colònies de L'estiu és teu celebren la 29 edició amb una oferta de fins a quinze tipologies d'estades que es faran en un total de catorze albergs de la Xanascat repartits arreu de la geografia catalana. Les colònies que impulsa la Generalitat han acollit 158.181 infants i joves des de la seva posada en marxa el 1995.

El programa de lleure educatiu organitzat per l'Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ofereix per aquest estiu 2023 fins a 4.423 places adreçades a infants i adolescents de 5 a 16 anys. Estaran al càrrec de més de 600 monitors/es i que es repartiran en 102 torns al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre.

Entre les novetats, es recuperen les colònies de veu i musical, que es faran a l'agost a l'alberg de Banyoles per a un total de 30 infants i joves de 8 a 16 anys. I també destaca l'oferta de colònies dedicades a l'ús responsable, crític i en català de la xarxa social digital TikTok.

En aquest cas, les estades tindran lloc a l'alberg de L'Espluga de Francolí al juliol, dirigides a nois i noies de 14 a 16 anys. S'adreça a joves que vulguin aprofundir en les estratègies per generar continguts originals i tècniques creatives en aquesta popular xarxa social, sempre d'una manera conscient i segura.

L'oferta per a infants de 5 a 7 anys s'incrementa fins a les 102 places i se'ls ofereix per primera vegada les colònies de natura, temàtiques amb idiomes (astronomy) i d'art i creativitat. L'estiu és teu també ha reservat per aquesta edició 2023 fins a tres torns per a nois i noies catalans de 8 a 16 anys que resideixen a l'estranger.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona també ha donat aquest dilluns el tret de sortida a la campanya municipal de vacances d'estiu per a infants i adolescents, d'1 a 17 anys. S'han ofert 335.344 places per triar entre les més de mil activitats de lleure, esportives, temàtiques i familiars que aplega el programa T'estiu molt.



La campanya d'estiu ofereix activitats de lleure, esportives, temàtiques i familiars, com campaments, bressols d'estiu, Campus Olímpia, casals esportius o tallers d'arts plàstiques. Barcelona també ofereix una programació d'activitats d'estiu específica per als i les joves d'entre 12 i 18 anys, amb la campanya Estiu Adoles100!, una proposta "equitativa i inclusiva" amb més d'un centenar d'activitats i tallers gratuïts per a tots els gustos.

Entre altres ofertes, aquest cap de setmana van arrancar també les primeres activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, en el seu cas amb especial atenció al benestar emocional i al reforç de l'autoestima d'infants i joves. Ho fan "després que les conseqüències de les darreres crisis econòmiques i socials hagin cronificat la pobresa i deixat moltes famílies en situacions molt complexes".

Beques per a unes colònies més inclusives

En aquest context, l'ACJ destina beques i ajuts tant per a famílies vulnerables com per a famílies amb fills i filles amb dependència o discapacitat, amb un total de 550.000 euros aquest 2023, els mateixos que l'any passat. L'objectiu és garantir l'accés dels màxims infants i joves possibles a les seves propostes. Es tracta d'uns ajuts que han beneficiat un total de 8.238 participants des de l'establiment d'aquesta mesura el 2014.

Pel que fa als participants amb dependència o discapacitat reconeguda, les beques del programa garanteixen que disposin de monitors i monitores en exclusiva per tal de poder participar de les diferents activitats. Gràcies a l'aportació de 536.556 euros acumulada des del 2013, un total de 751 infants i adolescents amb aquesta circumstància han pogut participar en el programa amb l'ajut de fins a 651 persones de suport.

En aquesta línia també destaquen iniciatives com l'Estiu Enriquit, una crida de l'Aliança Educació 360. El seu objectiu és que tots els infants, adolescents i joves puguin viure un estiu ple d'oportunitats i gaudir d'activitats que els permetin un creixement humà i un aprenentatge continuat sense interrupcions, ni obstacles econòmics, socials o culturals.

Els resultats de l'Enquesta de Participació a Activitats d'Estiu 2022 d'aquest projecte revela que l'estiu de l'any passat 6 de cada 10 infants van participar en casals, colònies, campaments o altres modalitats d'activitats d'estiu, mentre 4 de cada 10 infants van quedar-se sense activitats d'estiu, "per tant, sense aquest factor d'enriquiment educatiu".

Uns infants en una activitat d'estiu a Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

Des de l'organització demanen passar del reconeixement i de la "cultura d'ajuts" a la "configuració d'una política pública que assumeixi les activitats d'estiu com a servei públic i universal per garantir que tots els infants i adolescents obtenen l'educació que necessiten durant els mesos de juliol i agost". Consideren que l'estiu és un "factor d'augment de les desigualtats educatives" i demanen al Govern "una política de país que garanteixi el dret a l'educació durant l'estiu i articuli mesures municipals especialment adreçades al 30% de les famílies en situació de pobresa".

Per la seva part, l'Ajuntament de Barcelona també inclou en la campanya de vacances d'estiu un programa de beques adreçat a les famílies en situació de vulnerabilitat. El govern municipal destinarà 5,1 milions d'euros per cobrir la demanda de beques, quantitat superior als 4,8 milions d'euros de l'estiu passat. Enguany, s'han atorgat 23.334 beques de les quals 19.779 corresponen a un ajut del 90% de l'import total de l'activitat.

La Fundació Pere Tarrés espera una participació similar a la d'altres anys en la seva oferta, superior als 35.000 infants, adolescents i joves. També reforcen la seva campanya de beques per ajudar les famílies a finançar aquestes activitats, que espera beneficiar més infants que mai, al voltant de 6.300.

Equilibri amb la sequera

La sequera que pateix Catalunya també serà protagonista en colònies i casals d'estiu. En línies generals, s'intentarà regular i moderar l'ús de l'aigua en les activitats, tenint alhora en compte la necessitat de refrescar la canalla. Cal tenir en compte que algunes restriccions sobre l'aigua aniran en funció de les decisions preses des dels mateixos municipis.

Les activitats de lleure que promouen la Fundació Pere Tarrés i el Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans prestaran encara més atenció a la sostenibilitat, en el context de sequera actual, sensibilitzant sobre "l'ús responsable dels recursos del planeta i, en concret, sobre un recurs escàs com és l'aigua". Les activitats aplicaran mesures d'estalvi d'aigua i posaran el focus en sensibilitzar els infants i joves sobre l'ús responsable dels recursos del planeta, segons indiquen.