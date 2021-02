Arriben les primeres dosis d'AstraZeneca a Catalunya, amb què es vacunarà personal essencial de menys de 55 anys

El Departament de Salut ha rebut aquest dilluns les primeres 31.780 dosis de la vacuna d'AstraZeneca, que es preveuen començar a administrar aquest dimarts a la tarda, una vegada validades. Aquest vaccí es destinarà a personal essencial de menys de 55 anys, entre els quals farmacèutics, fisioterapeutes, funcionaris de presons i cossos de seguretat i emergències. A més, han arribat 64.530 dosis de Pfizer i es preveu que n'arribin 17.100 de Moderna, que serviran per als col·lectius ja prioritzats -residències i personal sanitari. En total, es preveu administrar més de 100.000 dosis els propers dies.

En roda de premsa aquest dilluns, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que aquesta setmana comença una "nova etapa" de vacunació de la Covid-19, amb l'arribada aquest dilluns de les primeres dosis d'AstraZeneca, que se sumen a les de Pfizer i Moderna, que ja s'estaven administrant a Catalunya.



Les vacunes d'AstraZeneca, amb administració limitada a persones de fins a 55 anys, començarà aquest dimarts a la tarda. Farmacèutics i fisioterapeutes rebran una citació per dirigir-se a un dels 37 centres de vacunació distribuïts arreu del territori. Paral·lelament, pel que fa a funcionaris de presons, policies i membres dels cossos d'emergències, "les dosis es repartiran per centres penitenciaris i pels espais on també podran ser vacunats", ha indicat Vergés.



D'altra banda, es continuaran administrant les vacunes de Pfizer i Moderna, després dels problemes de subministrament de les últimes setmanes. Amb les noves partides, es reprèn l'administració de primeres dosis d'aquestes vacunes i també es completarà el procés d'immunització amb segones dosis. De moment, 196.537 persones han rebut la primera dosi de la vacuna de la Covid-19 a Catalunya i 127.047, la segona, segons la darrera actualització de Salut.