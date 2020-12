Arriben les primeres vacunes contra la covid-19 a l'Estat

Ja han arribat les primeres dosis de la vacuna contra la covid-19 a l'Estat espanyol. Aquesta primera remesa es troba des de les 7.30 hores en un centre logístic de Guadalajara després de passar la nit a la caserna de la Guàrdia Civil de Lerma (Burgos). Fonts del dispositiu de seguretat han indicat a Efe que va ser aquest divendres, dia de Nadal, quan un primer camió, no massa pesat, va travessar la frontera i, escortat per la Guàrdia Civil, es va dirigir a la caserna de l'Institut Armat de Lerma, a Burgos.



En aquestes instal·lacions ha passat la nit i a primera hora, al voltant de les 7.30 hores, ha arribat a un centre logístic de Guadalajara, des d'on està previst que siguin distribuïdes al seu torn dosis de la vacuna a altres punts de l'Estat. Serà a les 8.30 hores d'aquest diumenge quan rebin la vacuna els primers ciutadans espanyols: una persona gran i un treballador de la residència Els Olmos, a Guadalajara capital.



A Catalunya, diumenge arribaran les primeres 1.595 dosis de la vacuna i es repartiran per centres de tot el territori. La vacunació començarà a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet, segons va anunciar la consellera de Salut, Alba Vergés.

Partides de dosis cada dilluns

Aquesta és el primer lliurament de la vacuna de Pfizer a la qual seguiran cada dilluns partides de dosis per a distribuir entre les comunitats autònomes que, excepte excepcions com Aragó, no han revelat on les guardaran. L'emmagatzematge de les vacunes és un dels millors secrets guardats per raons de seguretat amb l'objectiu que no hi hagi cap mena d'incidència. El dispositiu de seguretat s'ha dissenyat per tal que hi hagi no només seguretat física sinó també virtual i cap centre pugui patir un ciberatac.