El Tribunal Constitucional està a les portes de publicar dos dictàmens a dues sentències. La primera, entorn la suspensió de l'autonomia de Catalunya. I la segona, al recurs d'empara presentat per Oriol Junqueras sobre la seva situació a la presó.



La justícia avalarà totes sentències i no corregirà ni reprendrà les decisions preses pels diferents ens polítics i judicials, segons avança La Vanguardia. "Està garantit que les dues resolucions s'assembleran com dues gotes d'aigua", assegura la publicació del diari.

La majoria absoluta recuperada pel PSOE al Senat allunya la possibilitat d'aplicar de nou l'article 155 a Catalunya, descartat reiteradament pels socialistes malgrat l'obstinació de PP i Cs, però no evita que en el futur, amb noves majories, aquest article es pugui tornar a fer servir com a arma electoralista.



Però, encara que aquesta sigui la decisió del Suprem, no evita que proposi una doctrina general per actuar en futures aplicacions del 155, en el cas que es tornessin a dur a terme. Es pretén dur a terme una interpretació de les pròpies previsions constitucionals, ja que aquest article no havia estat activat amb anterioritat.



Segons La Vanguardia, el Tribunal Constitucional pretén impedir que el 155 es pugui utilitzar com a eina o amenaça permanent cada vegada que sorgeixi tensió territorial. Per a això, consideren que la gravetat dels fets és el que ha de marcar la seva activació i la seva forma de fer-ho.

Junqueras, un any i mig a la presó



Oriol Junqueras, acabat de nomenar diputat pel Congrés dels Diputats gràcies als 15 escons obtinguts per ERC, però, ha generat més debat al Tribunal. Fonts consultades per Públic asseguren que el més probable és que tant ell com la resta de presos siguin suspesos com a parlamentaris, tot i que encara no s'ha pres cap decisió al respecte.



El tribunal, per altra banda, també debat sobre si establir límits específics o no a la presó provisional de representants polítics. La majoria del TC, segons ha pogut saber La Vanguardia, considera que s'ha de fer compatible una mesura cautelar amb la representació política, així que està per veure què acaba proposant com a full de ruta de cara al futur.