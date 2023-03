Arxivada la causa contra els dos militars del Bruc que volien sortejar una prostituta

El jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona ha arxivat la denúncia contra dos militars de la caserna del Bruc –un caporal i un sergent– per haver proposat en un xat de WhatsApp el sorteig dels serveis d'una prostituta. El ministeri públic considera que la rifa va ser "totalment fictícia" i que mai va haver-hi intenció real de contractar-la ni es va realitzar cap tràmit, malgrat els missatges vexatoris i denigrants sobre la noia. Tampoc hi veu cap indici de delicte d'odi.

El jutjat considera que els fets denunciats no són delictius, tot i que admet que podrien comportar sancions disciplinàries contra els responsables. "El sorteig no responia a cap realitat, ja que en cap moment consta que s'arribés a sol·licitar favors de cap prostituta. De fet, el guanyador del sorteig va ser finalment premiat amb una panera nadalenca i no amb una prostituta; el sorteig no va poder se manipulat ja que es va realitzar abans que es conegués la publicació a la premsa", argumenta la magistrada.

Comentaris "desafortunats"

La magistrada tampoc veu un delicte d'odi o discriminació cap a cap col·lectiu, ja que els comentaris, "clarament desafortunats", no incitaven a menysprear, vexar o mofar-se de les prostitutes ni les dones en general. Alguns dels comentaris als que va tenir accés l'Ara eren: "Está más buena que alguna que me he follado yo con chocho" o "La peña que no pague los 25 euros la participación de la puta son 3 euros".

En la interlocutòria, la magistrada assegura que no es van destinar diners públics al sorteig, que es va difondre per un grup privat de missatgeria i que no tenia el permís de cap comandament. L'escrit recorda que la prostituta no es va arribar a contractar pels participants en el sorteig de principis de desembre, i que el cartell que anunciava el sorteig estava fet amb tres fotografies de dones despullades i anònimes extretes d'internet i amb la cara pixelada, per la qual cosa no es podien identificar. El cartell va estar penjat del 29 de novembre a l'1 de desembre en un espai restringit de la companyia d'infanteria.

La magistrada recorda que el sorteig es va dirigir als 62 membres del xat i que només dos hi van fer comentaris. Els autors de la idea del sorteig van admetre els fets davant dels seus comandaments i van manifestar el seu penediment, assegura el jutjat, que ha pres declaració a 66 persones.