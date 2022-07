Arxiven la causa contra Núria Marín per la suposada implicació en les irregularitats al Consell Esportiu de l’Hospitalet

El jutjat ha arxivat la causa contra l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per les suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’ACN de fonts properes. La jutgessa ha coincidit amb el criteri de la fiscalia, que havia demanat arxivar el procediment.

Marín va ser detinguda tècnicament i posada en llibertat després de declarar davant de la Policia Nacional. Ja en seu judicial, l’alcaldessa va negar que actués amb passivitat quan un regidor li va denunciar la situació al Consell Esportiu. Va declarar que es va reunir amb els regidors afectats, va encarregar una auditoria externa i va demanar que se seguís la qüestió.

En l'auto de sobreseïment provisional de la causa, la jutgessa recorda que la investigació es va iniciar per la denúncia del llavors regidor socialista Jaume Graells, que apuntava a irregularitats en el Consell Esportiu sense atribuir directament a Marin la comissió de cap delicte. Tot i això, l'alcaldessa va acabar sent investigada en considerar que "podria" haver comès un delicte de prevaricació i malversació.

Després d'una llarga instrucció, que ha comptat amb els interrogatoris d'investigats i testimonis, així com l'anàlisi de diversos dispositius, entre els que hi ha el telèfon mòbil de la mateixa Núria Marin, la jutgessa considera que l'alcaldessa va actuar d'acord al seu càrrec: "Va adoptar les mesures que va considerar necessàries pes esclarir els fets i, un cop judicialitzada la causa, es va inhibir de cap més actuació dins el consistori".

En aquest sentit, la jutgessa entén que Marin no tenia ànim d'ocultar cap dels fets que s'investiguen. L'auto també assenyala, pel que fa pròpiament a l'atorgament de les subvencions, que l'alcaldessa no hi participava. El passat mes de maig, la Fiscalia també es va pronunciar en aquesta mateixa línia i ja va demanar l'arxiu de la causa contra l'alcaldessa.

Per contra, la causa segueix per als exregidors del PSC Cristian Alcáraz i Cristóbal Plaza, per als que la fiscalia demana quatre anys i mig de presó per un presumpte desviament de fons del Consell Esportiu. En la primera peça que arribarà a judici s'investiga si Alcázar va maniobrar per simular l'acomiadament de Plaza com a director del Consell Esportiu i així pogués cobrar una indemnització de 47.147 euros. Fiscalia veu indicis de delicte en el fet que Plaza, pocs temps després, fos contractat com a assessor del PSC i posteriorment fos escollit regidor.