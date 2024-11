Arxiven l'última causa oberta contra la professora de l'INS El Palau acusada de vexar alumnes fills de guàrdies civils

Arxivada l'última causa que quedava oberta contra docents de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) per presumptament haver vexat i menyspreat alumnes fills de guàrdies civils per les càrregues policials del referèndum de l'1-O. L'Assemblea de Docents lamenta que el procés s'hagi dilatat tants anys, "amb un desgast i patiment enormes".

Fa un any i mig, l'Audiència de Barcelona ja va arxivar la causa de vuit de les nou persones investigades per aquests fets, acusades des del 2018 de delictes d'incitació a l'odi i contra la integritat moral. Ara, el jutjat d'instrucció número 7 de Martorell ha arxivat ha seguit el mateix camí amb el darrer cas, després que la Fiscalia sol·licités arxivar-lo.

La causa arxivada ara és la que investigava una docent que el dia 2 d'octubre del 2017 es va dirigir a un alumne de 12 anys, fill d'un agent de la Guàrdia Civil, sempre segons el relat de la Fiscalia. "Deus estar content amb el que va fer el teu pare ahir", li va dir.

En un inici, el jutjat de Martorell va arxivar la causa l'estiu del 2019, però va ser reoberta per l'Audiència de Barcelona a petició de la Fiscalia, que reclamava més proves abans de donar la causa per tancada. Va ser el mateix ministeri públic qui en va acabar demanant l'arxivament fa pocs mesos.

Crítiques contra Educació i l'alcalde Llorca

L'Assemblea de Docents recorda que l'arxivament de la novena causa tanca un periple judicial iniciat el 2018 i ha lamentat que el "malson" de la darrera docent investigada s'hagi allargat fins ara. En un comunicat, el col·lectiu assegura que el procés "ha fet mal" al conjunt de l'escola catalana, que consideren que ha estat "instrumentalitzada" per partits com el PP i Cs, "que van llençar tota mena d'acusacions contra un suposat adoctrinament".

El professorat recalca que els investigats no han reconegut mai els fets de què se'ls ha acusat i indica que hi ha hagut testimonis que han corroborat la seva versió. "Tampoc la inspecció d'Educació va trobar cap comportament impropi", afegeixen, tot retraient que el Departament "no volgués" fer públiques les seves conclusions, que consideren que eren "necessàries per dissipar falsedats i la greu campanya que es feia contra els docents".

L'Assemblea de Docents també carrega contra l'alcalde de Sant Andreu en el moment dels fets, Andreu Llorca (PSC), a qui acusa d'haver estat "servilment complaent" amb la Guàrdia Civil, "acceptant com a bona la versió dels acusadors sense ni tan sols donar l'oportunitat d'exposar-li els fets segons la perspectiva dels docents afectats". Qualifiquen "d'indigne" el silenci actual dels partits polítics i mitjans que van "atiar" el conflicte, a qui insten a ser "honestos" per rescabalar el dret a l'honor dels fins ara investigats.