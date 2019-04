El candidat d’En Comú Podem al Congrés per a les eleccions del 28 d’abril, Jaume Asens, ha assegurat en un acte al barri barceloní del Carmel que la formació que representa és l'única que porta els valors republicans en les seves bases ideològiques coincidint amb la celebració de la proclamació de la Segona República espanyola. Asens, acompanyat per l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, el tinent d’alcalde i número 4 a les llistes, Gerardo Pisarello, i la candidata d’Unidas Podemos a les eleccions europees, la jurista Eugenia M. Palop, ha entrat en el cos a cos amb el PSOE i ha posat el focus en els principis del republicanisme.



Asens ha proposat un doble referèndum -a Catalunya i a la resta de l’Estat- que pugui desllorigar el futur polític català i a la vegada sotmeti a debat l’opinió dels ciutadans sobre la institució de la Casa Reial, tal com ja ho van fer des d'ERC aquesta mateixa setmana. El candidat ha dit que mentre aquesta celebració no sigui possible, la seva formació aposta per una llei que “obligui a sotmetre a la monarquia al principi de legalitat”.



El candidat dels comuns s’ha mostrat molt crític amb el llinatge borbònic i ha etzibat al cap de llista del PP, Pablo Casado, que la ciutadania no va votar el rei després de la dictadura franquista, que “el rei el va votar només Franco”. En aquest sentit ha recordat el discurs de Felip VI el dia 3 d’octubre de 2017 després de la celebració del referèndum i ha insistit que no volen “un rei que perdi la seva neutralitat i prengui partit”. Igualment, el també candidat Gerardo Pisarello ha assenyalat durant la seva intervenció que el rei “va fer un discurs del partit militar i que anticipava el que està dient Vox” en els seus discursos.



Pisarello ha criticat “el partit de les pistoles”, en referència als ultradretans, per la seva voluntat de no voler recuperar la memòria històrica i ha apostat per un republicanisme “concret” i no “buit” dels partits independentistes catalans. “S’ha de poder tocar. No pot ser només penjar-te una insígnia. Així, el candidat dels comuns ha llançat un dard als partits independentistes dient que no acceptarien “cap lliçó republicana dels hereus del 3% o els que governen amb ells” a les institucions catalanes. Un cas de corrupció que precisament va sortir a la llum arran de l’esfondrament al barri que avui ha escollit la formació morada pel seu míting.



El tinent d’alcaldia ha parlat de la necessitat de baixar les taxes universitàries a Catalunya -“les més altes d’Espanya”-, gravar més impostos a les grans fortunes i garantir un habitatge digne entre altres qüestions. Per aquest motiu ha fet una crida a la mobilització i ha recordat que “les conquestes republicanes no ens les regalarà ningú”. El candidat ha valorat que “són els unics” que poden fer anar “més enllà” els valors republicans però que necessiten “la força de la gent senzilla” per materialitzar-ho.

Apartar el taronja per tots els mitjans



La distància amb els postulats del PSOE ha estat la tònica dominant durant tot l’acte. A més però, els polítics han estat especialment incisius amb la possibilitat de pacte entre el partit de Pedro Sánchez i la formació que lidera Albert Rivera, “el partit de la banca”, en paraules d’Asens. Precisament Pisarello ha recordat que “un PSOE condicionat pel partit de l’Ibex35 no farà polítiques socials” i ha aprofitat aquestes declaracions per demanar el vot per la seva formació als militants històrics socialistes: “No cal que canvieu de partit però canvieu el vot perquè les esquerres puguin governar”. Pisarello ha acusat als de Sánchez d’oblidar les necessitats de les seves bases i de connivència amb els consells d’administració de les grans empreses espanyoles.



Un possible pacte postelectoral del PSOE amb Rivera, que allunyaria Espanya dels valors republicans, contrasta amb la “bateria de propostes” que proposa la candidatura que lidera Asens “per marcar el rumb republicà al PSOE”. Aquesta proposta serviria per “posar llum a les clavegueres de l’Estat i de la monarquia” i allunyar els socialistes “del blanc i negre” del seu cartell electoral; una possibilitat que segons el cap de llista d’ECP seria inevitable amb l’aliança amb el conservadorisme de Cs. El candidat d’ECP també ha aprofitat l’ocasió per criticar la decisió del president espanyol d’assistir a un debat televisiu amb la presència de Vox organitzat pel grup mediàtic privat Atresmedia i en canvi negar-se a la participació d’un debat a quatre en una cadena de titularitat pública.



L’alcaldessa Ada Colau ha apuntat, en aquest sentit, que el PSOE “té un aparell segrestat per unes elits al que li tremolen les cames per plantejar referèndum i tenir uns valors republicans” i per això considera necessari “arrossegar la millor ànima” de la formació vermella cap al terreny dels Comuns.

Referèndum: proposta inamovible



Les últimes enquestes publicades -el CEO i el CIS- il·lustren un possible frec a frec pel triomf en territori català als comicis d’ERC i el PSC. L’equip que ara lidera Asens va ser líder a Catalunya en els dues ocasions en les quals ha concorregut, llavors tenint com a cara visible l’historiador Xavier Domènech, i avui s’ha erigit al Carmel com l’opció valedora dels valors republicans per fer avançar en el terreny polític a Espanya i de Catalunya, espais de “realitats interrelacionades” amb paraules del candidat.



Asens ha negat els postulats independentistes que conceben Espanya com “irreformable” i en aquesta línia ha proposat el doble referèndum. Des dels seus inicis la formació porta al programa electoral la proposta de referèndum per Catalunya, a la qual ara n’afegeix un segon.