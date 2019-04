El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha estat detingut per la Policia Metropolitana de Londres a l'interior de l'ambaixada de l'Equador a la capital britànica, on es va refugiar fa gairebé set anys. Assange ha estat a la legació des de juny de 2012 fins a aquest dijous, quan el Govern equatorià ha decidit retirar-li l'asil.



RT ha publicat un vídeo del moment en el qual diversos agents treuen a Assange de l'ambaixada i li introdueixen en un furgó policial:

Assange es troba actualment a una comissaria del centre de Londres, segons ha informat Scotland Yard. El fundador de Wikileaks compareixerà davant el citat tribunal "al més aviat possible", ha explicat la Policia de Londres, que ha precisat que l'arrest s'ha produït en virtut d'una ordre emesa pel Tribunal de Magistrats de Westminster el juny de 2012.



"Gairebé 7 anys després d'entrar en l'ambaixada equatoriana, puc confirmar que Julian Assange està ara sota custòdia policial i s'enfronta a la justícia a Regne Unit", ha assenyalat per la seva part el ministre de l'Interior britànic, Sajid Javid. "M'agradaria agrair a l'Equador per la seva cooperació i a la Policia Metropolitana per la seva professionalitat", ha afegit. "Ningú està per sobre de la llei", ha sostingut al seu Twitter.



Segons Scotland Yard, els agents tenien "l'obligació d'executar l'ordre" de detenció i "han estat convidats a entrar en l'ambaixada per l'ambaixador, després que el Govern equatorià li hagi retirat l'asil". El mateix president equatorià, Lenín Moreno, ha anunciat en un missatge de vídeo publicat en el seu compte oficial de Twitter aquest missatge. "Concedir asil o retirar-ho és facultat sobirana de l'Estat equatorià", ha sostingut Moreno.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 de abril de 2019

"La conducta irrespectuosa i agressiva" d'Assange i "les declaracions descorteses i amenaçadores de la seva organització", així com "la transgressió dels convenis internacionals han portat a la situació a un punt en el qual l'asil de Julian Assange és insostenible i inviable", ha incidit el mandatari equatorià. "l'Equador sobiranament dóna per finalitzat l'asil diplomàtic concedit al senyor Assange l'any 2012", ha sentenciat Moreno.



La setmana passada, Wikileaks ja va alertar que la sortida del seu fundador de l'ambaixada era "qüestió d'hores o dies". Aquest dijous, després de conèixer-se la notícia de la detenció, l'organització ha denunciat que "l'Equador ha posat fi de forma il·legal a l'asil polític concedit a Assange en violació del Dret Internacional". El portal de filtracions ha subratllat que "Julian Assange no ha 'sortit de l'ambaixada'" sinó que "l'ambaixador equatorià ha convidat a la Policia britànica dins i ha estat detingut".



Assange estava refugiat a l'ambaixada a la capital britànica des de 2012 per evitar la seva extradició a Suècia. La seva petició d'asil a l'Equador es va produir al final d'un llarg procés d'extradició a Suècia als tribunals britànics i va iniciar un cas difícil de solucionar, perquè Regne Unit s'ha negat reiteradament a facilitar-li una sortida que li permetés posar rumb a l'Equador.



L'activista temia que en sortir de l'ambaixada les autoritats britàniques podrien extradir-lo als EUA, on es podria afrontar a la pena de mort per les filtracions de Wikileaks. Assange considera que el seu cas té paral·lelisme amb el d'Edward Snowden, l'extreballador de l'Agència Nacional de Seguretat dels EUA (NSA, sigles en anglès) refugiat a Rússia.



El 2010, Wikileaks va divulgar més de 90.000 documents classificats relacionats amb accions militars estatunidenques a l'Afganistan i prop de 400.000 documents secrets sobre la guerra de l'Iraq. Aquest mateix any va començar a airejar uns 250.000 cables diplomàtics provinents del Departament d'Estat dels EUA.