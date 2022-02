L'inici de la guerra a Ucraïna -amb l'atac endegat aquest dijous a la matinada per Rússia i les seves tropes avançant per territori ucraïnès-, ha generat multitud de condemnes des de tots els àmbits -diplomàtics, polítics, econòmics, ...- i també mobilitzacions ciutadanes en contra del conflicte i fent crides a la pau. Barcelona no n'ha estat una excepció i centenars de persones s'han concentrat tant a la plaça Sant Jaume com, prèviament, a la plaça Catalunya de la ciutat per refusar la nova contesa bèl·lica.

Al voltant de les 19h, més de mig miler de persones s'ha reunit a la plaça Sant Jaume, per protestar per l'atac militar de Rússia contra Ucraïna i, sobretot, per dir "no a la guerra". La convocatòria l'ha realitzat l'espai feminista Ca la Dona, però també ha rebut el suport i la difusió de col·lectiu com el Centre Delàs d'Estudis per la Pau o d'Stop Mare Mortum, entre d'altres.

En la protesta, els manifestants han exigit la desmilitzarització de la zona i han defensat la necessitat que s'hi trobi una sortida dialogada, a través de la negociació. A més a més, Ca la Dona ha reclamat que l'Estat espanyol retiri les seves tropes.

Prèviament, unes 300 persones s'havien concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per condemnar l'ofensiva militar de Rússia a Ucraïna. Els concentrats, majoritàriament persones ucraïneses que viuen a Catalunya, han desplegat una gran bandera del seu país enmig de la plaça i han entonat proclames en contra del president de Rússia, Vladimir Putin. Alhora han demanat sancions per Rússia i que s'aturi la guerra. Durant la concentració s'ha sentit l'himne ucraïnès i s'han vist cartells amb inscripcions com ara "Avui Ucraïna, demà Europa", "Stop Putin", "No a la guerra a Ucraïna" o "Putin assassí", entre d'altres.

La protesta també s'ha desplaçat davant l'oficina de la UE a Barcelona, situada al Passeig de Gràcia. La primera mobilització del dia, però, ha arribat ja al migdia i també ha estat protagonitzada per membres de la comunitat ucraïnesa de Catalunya, que s'han manifestat davant del consolat rus de Barcelona, situat a l'avinguda Pearson. Segons les dades del Govern de la Generalitat, a Catalunya hi viuen 22.000 persones d'origen ucraïnès.

La Generalitat i l'Ajuntament s'ofereixen per acollir refugiats

Més enllà de condemnar l'ofensiva militar russa i de demanar una solució al conflicte, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han coincidit a oferir-se per acollir refugiats. El president del Govern, Pere Aragonès, ha ofert "tota la infraestructura d'acollida en cas que sigui necessari" i ha explicat que la Generalitat ja ha activat els mecanismes per facilitar l'acollida dels ciutadans ucraïnesos que fugin del conflicte. Pel que fa a Barcelona, el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha assegurat a Betevé que la capital "acollirà els familiars que calgui".



En una compareixença per valorar la situació, Aragonès ha alertat que l'agressió de Rússia a Ucraïna tindrà efectes econòmics directes per Europa, i també per Catalunya. Ha fet referència al cost de les energies i de les matèries primeres i de les conseqüències que pot tenir per a les empreses catalanes que treballen a la zona. A més, ha explicat que s'ha posat en contacte amb el president del Govern espanyol per oferir-li la seva col·laboració.